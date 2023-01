"NOVAK IMA SPECIFIČAN ZAHTEV KOJI ONI NISU ISPUNILI" Bjelinić objasnio razloge Đokovićeve svađe s ljudima u svom boksu (VIDEO)

Prethodnog vikenda najbolji srpski teniser osvojio je svoju 92. titulu u karijeri.

Svedočili smo atraktivnoj borbi u finalu u Australiji, gde je Novak Đoković savladao Sebastijana Korda, a ovaj meč je bio jedan od najinteresantnijih finala u karijeri srpskog tenisera mimo Gren slemova.

Povodm neočekivanih okolnosti u gorepomenutom finalu, gost jutarnjeg programa bio je Miloš Bjelinić, urednik sportske redakcije u Kuriru.

Naime, mnogo pažnje je izazvalo kada je Novak Đoković usred meča izbacio svog rođenog brata iz tima, odnosno iz tzv. boksa.

- Brata, menadžera i čoveka koji je zadužen za odnose sa medijima je izbacio, dakle, tri osobe iz njegovog tima. Na neki način, teniseri imaju izduvni ventil prema svom timu, odnosno boksu koji ponekad ume da proizvede neke negativne reakcije. To se događa kada se na terenu ne sprovodi sve onako kako je zamišljeno, kada saveti koji dolaze nisu oni pravi ili kada se u boksu događaju stvari koje teniseru ne prijaju - započeo je Bjelinić, pa nastavio:

- Novak ih je oterao, slobodno možemo tako da kažemo, sa obzirom na to da je bratu rekao na srpskom, a ostaloj dvojici italijana na italijanskom da izađu. Oni su ga, logično, poslušali, sve drugo bi bilo iracionalno. To je ostavilo senku na celokupan turnir kao i na osvajanje istog. Smatram da to nije trebalo tako da se odradi, moglo je na iole diskretniji način.

Dato ponašanje nije bilo u skladu sa onim što se očekivalo od jednog od najboljih tenisera svih vremena, samim tim mnogi su tražili uzroke takvog izliva besa, pa je Bjelinić rekao šta je moglo dovesti do neslaganja u timu.

- Odnos između tenisera i boksa u slučaju Novaka Đokovića je savršeno jasan. Prvo ćemo da razjasnimo to da postoje tri nivoa ljudi u boksu, stručni štab je u prvom redu, iza njega su roditelji i porodica i na kraju su prijatelji, poslovni partneri... U ovom slučaju, tu su uvek Eduardo i Elena, menadžer i osoba koja je zadužena za medije. Upravo su njih dvoje oni koji bi trebalo da boksu objasne pravila kako bi trebalo da se ponašaju, to nije specifično za Novaka, to rade svi teniseri. Specifično kod Novaka je to što od svih u boksu zahteva apsolutni fokus, odnosno da cela pažnja bude uprta na meč, bez telefona, pogleda sa strane ili slično - rekao je novinar Kurira, pa nastavio:

- To zahteva jer u trenutku kada gubi koncentraciju ili slično, on želi da dobije pogled ili gestikulaciju od svoje lože kako bi mu to dalo energiju, a od Ivanišavića savet. U ovom meču očigledno nije bilo tako, njegov brat Marko je uradio nešto što je pogodilo Novaka, gledao je sa strane ili slično. Samim tim, teniser je reagovao kako je reagovao, a ceh su platili Marko, Eduardo i Elena.

Nakon gorke prošle godine sa Novakom i Australijan openom, Bjelinić je rekao da će ova godina biti vedrija, te da će najbolji srpski teniser učestvovati na prvom Gren slemu u godini:

- Meč sa Kirjosom će biti odlična uvertira za Australijan open. Znamo da je Kirjos jedan od retkih u svetu tenisa koji su pružali podršku našem teniseru. Za sat vremena su prodate sve karte za taj meč, biće pravi spektakl. Elem, Novaku je Australijan open jedan od najvažnijih turnira u karijeri. Novak je već ozibiljnim godinama što se tiče tenisa. Sa druge strane, idealno mu se otvorila situacija, Alkaraza nema na turniru, Nadal nije u formi u kojoj smo ga navikli, Medvedeva je već dobio. Što se tiče ovog turnira, verovaću procenama, a to je da Novak ima 58% šanse da pobedi, što je više od ostalih.

