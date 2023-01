MEDVEDEV - EM OPASAN, EM DUHOVIT! Rus se dobro ZABAVLJAO posle pobede, govorio o Novaku ali i o "NAJJAČEM" teniseru na svetu!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Rus je u sjajnoj formi u Melburnu, i to je više nego uočljivo kroz duhovite nastupe na terenu i van njega.

Dobro se zabavljao na terenu posle pobede nad Milmanom verovatno drugi favorit za osvajanje Australijan Opena Danil Medvedev – kao i na konferenciji za medije koja je ubrzo usledila. Čak ni veoma hladno i promenljivo vreme nije uticalo na njegov veseli duh koji prožima njegove javne nastupe ove godine u Melburnu, za razliku od turobnosti koja je dominirala pre 12 meseci – što privlači dodatnu pažnju na njega.

Ipak, Danil pažljivo motri “i sa druge strane ograde”, i u vezi svih informacija koje kolaju o stanju povreda i ostalih pojedinosti kaže:

”Normalno je da sve interesuje šta rade Novak ili Rafa, a u ovom slučaju pogotovo Novak – ako se ima u vidu sve što je ovde proživeo prošle godine. Takođe, on je ovde zabeležio neprekidni niz od valjda 40 pobeda na Australijen Openu – i šta je čudno sa tim da je i po tome u centru pažnje? I pored toga što mi je zabavno da gledam njihove mečeve kada uskočim u krevet svake noći – meni je najvažnije da se najviše bavim sobom i svojom igrom – jer jedino tako radim nešto smisleno u vezi moje želje da nastavim sa pobedama ovde. Jer – i Rafa, i Novak, i Stefanos i svi ostali mogu da izgube – ali ako vi izgubite – to što su oni ispali biva potpuno nebitno!” naglašava uz osmeh Medvedev.

Rus je dva puta uzastopno ulazio u finale u Melburnu, ali je sa dosta gorčine podneo prošlogodišnji poraz – pogotovo što je bio tako blizu toga da osvoji uzastopno dva Grend Slem trofeja. Ipak, po onome što kaže – našao je snage da to prevaziđe i doživljava ovogodišnji nastup ovde kao “pozitivno resetovanje”.

“Hajde da nazovemo odnos mene i publike na Rod Lejver Areni prošle godine “čudnom vezom”, koja se nije manifestovala na baš zabavan način po meni. Ipak, smatram da sam čovek koji lako zaboravlja stvari – i veoma mi je drago da sam ponovo ovde, i da me je publika odlično prihvatila i u Adelejdu i u Melburnu – čak i danas, kada sam igrao protiv Australijanca.” Praktična šala na svoj račun sa povlačenjem šorca na gore na kraju meča (aluzija na fotografiju mišićavog Mađara Fučoviča) koja je podsetila mnoge na blesavi način proslave osvajanja Ju Es Opena u meču protiv Novaka potvrdila je reputaciju Medvedeva kao “zafrkanta” u momentima uspeha – ali je mnogi nisu razumeli dok to nije objasnio Kurijeru u intervjuu na terenu. U vezi sa tim, medijima je otkrio još jednu anegdotu:

“Iako ni sam ne verujem da to mogu, ja sam zapravo u stanju da podignem dosta teške terete. To što sam sposoban da to uradim – čak i ovako mršav – mi se potvrđuje kroz činjenicu da mogu da trčim i brže i duže – i da se ne povređujem toliko često kao što je bio slučaj na početku moje karijere. To je i bio cilj mog trenera, na kome smo naporno radili u teretani – ali se to jednostavno ne ocrtava na mom telu. Sećam se kada sam imao 16 godina i još pripremao u Rusiji – da sam trenirao 4 puta nedeljno u teretani, pio posebne proteinske napitke kako bih uz trening razvio i pravu muskulaturu, i radio još ko zna šta – da se na kraju ama baš ništa na meni nije promenilo. Pogledam se u ogledalo – i ništa. I zato – prija mi da znam da sam ojačao, da mogu da dižem sve I svašta – ali da ću uz to i izgledati mišićavo na nekoj slici ili u ogledalu – nema šanse”, zaključuje on.

Sa novinarima se posle svoje pobede našalio još jedan favorit za visok plasman na Australijen Openu, Grk Cicipas. Upitan da li mu se čini da je malo zapostavljen time što je sva pažnja povećena Đokoviću ili Nadalu, Stefanos kaže:

”Pa zar to nije jasno iz činjenice da vas je samo dvoje sa mnom na ovoj konferenciji? Ovo mu dođe kao privatno ćaskanje, ali – nema veze – jer ionako više volim da sam u mirnijem ambijentu nego u prepunoj sali…”

Dok god pobeđuju i bivaju nasmejani, obojica su zapravo najozbiljniji kandidati da se nađu u samoj završnici ovogodišnjeg Australijen Opena. Ako do toga dođe, nadajmo se da će se poslednji smejati – Novak Đoković, njihov potencijalni protivnik u velikom finalu 29.januara.

