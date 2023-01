SAMO SE U MOJU POVREDU SUMNJA, A DRUGI SU ŽRTVE?! Đoković brutalno odgovorio na PROZIVKE: Znate o kome se radi!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Nakon što je pobedio u prvom meču na Australijan openu tokom kojeg ga nije mučila povreda, Novak Đoković je govorio o spekulacijama koje se pojavljuju.

Brojni korisnici društvenih mreža, ali i pojedini mediji, kao što je australijski "Herald San", doveli su u pitanje Đokovićevo stanje.

Novak, podsetimo, ima problem sa povredom leve noge koja je od starta turnira bandažirana.

U prva tri meča, Đoković je osećao jake bolove i tokom njih je imao uspone i padove.

"Neki pokreti su uticali, promene pravca. Mogu da osetim razliku definitivno, morate da prihvatite da imate određenu dozu bola. Moja najveća briga je šta bi nagli pokret mogao da izazove. To je bilo teško ranije, ali od večeras... Igrao sam bolje kada manje brinem, kada ne moram da kalkulišem da li da idem na neku loptu ili ne", rekao je Đoković na konferenciji za medije nakon pobede u osmini finala grend slema u Melburnu.

Nakon što je razbio Aleksa de Minora, dobio je pitanje da prokomentariše spekulacije.

"To ostavljam njima. Tim ljudima koji sumnjaju. Neka sumnjaju i dalje. Interesantno je da se samo u moju povredu sumnja, a kada se neko drugi povredi, to utiče na njih. Onda su oni žrtve, a ja sam igrač koji se pretvara. To je vrlo interesantno. Znate o kome se radi tačno. Nemam osećaj da moram nekome da dokažem. Imam snimke od pre dve godine i ove godine. I MRI i ultrazvuk što će dokazati. Da li ću to objaviti, ne znam, možda. Navikao sam da se suočavam sa tim. To me još više motiviše, daje mi snagu", rekao je Đoković i dodao:

"Padaće mnoge maske. Pogotovu maske koje su se stvorile u poslednje dve godine sa ovim situacijama koje su se stvorile tokom pandemije. To me baš interesuje šta će budućnost da donese, ne samo u sportu".

foto: EPA/LUKAS COCH

Osvrnuo se i na ponašanje De Minora iz januara 2022. godine kada je ismevao Novaka i dramatičnu situaciju u Australiji.

"Nemam ja nikakav odnos sa njim. Pošutjem ga kao rivala, kolegu, kao što i svakog poštujem. Nemam nikakav problem da mu se javim, čestitam i tako dalje. Ali bilo kakav drugi odnos nemam. Nikakvu komunikaciju nemam s njim. On je prošle sezone pokazao šta misli o tome".

Govorio je Đoković i o željom za igrom i takmičenjem na najvišem nivou.

"Glad uvek postoji zbog toga i dalje nastavim da se bavim tenisom. Da nema te gladi za igrom... Ja sam kao dete počeo da igram jer mi se igralo. Iz te čiste emocije prema sportu. Jednog dana sam počeo da sanjam da ću biti prvi na svetu. I dalje postoji ta iskra, ali postoje i velike ambicije. Nemam problem da to verbalizujem i podelim sa ljudima. Znam da to mnogima smeta. Smatraju da nedovoljno skromno pristupam tome. Ne znam šta je sporno. Svaki igrač iz vrha želi da bude najbolji, da osvoji turnir".

Kurir sport