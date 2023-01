IVANIŠEVIĆ DETALJNO O ĐOKOVIĆU: Novak je neverovatan, šokiran sam!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Goran Ivanišević nije krio oduševljenje današnJom pobedom i ishodom turnira – a pogotovo medicinskim delom i svim što je Novak poduzimao da bi popravio zdravlje - unut ove neverovatne sporstske priče.

„Novak je bio neverovatan. Mislio sam da gore ne može biti nego kada je igrao sa povredom stomačnog mišića – ali ovo je bilo nešto neverovatno. Podneti toliko terapija – a igrati sve bolje i bolje, bilo mi je potpuno neočekivano, šokantno“, otvorio je konferenciju za medije Goran Ivanišević.

Medije je interesovalo da im prepriča šta se dešavalo u Novakovom boksu posle meča – kada je uskočio u njega:

„Emocije su bile ogromne, veliki naboj… Kad je došao - sve je izbacio iz sebe, počeo da plače. Trpeo je puno toga u poslednjem periodu, nije mu bilo lako. Bori se sa svim i svačim. Cela atmosfera, podrška. Prijem u Australiji – kako ovde tako i Adelejdu je bio izuzetan.Sve čega se bojao je prošlo super. Ovaj AO će mi ostati u posebnom sećanju. I s ovim svim što je prošao par nedelja, ova pobeda će stvarno imati posebno mesto.

foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Kako je izgledao jedan “radni dan” za tim Đoković na Australijen Openu?

“Dnevni raspored aktivnosti Izgledao je kao kada predsednik dođe u posetu nekoj zemlji, pa dobije agendu od 37.000 sastanaka. Tako i on ima 37.000 terapija. Sve te emocije na kraju su se ispoljile – posle tih terapija, bolova. Čovek je proveo više u autu ove godine nego svih ovih 15 godina koliko je igrao u Australiji. Pomagao nam je neviđen medicinski tim. Sve je učinio – i čak je doktorka Marijana došla iz Beograda. Prosto je bilo neverovatno kako su uspeli da organizuju vizu, letove – u tako kratkom roku. Da nisam bio tu, i da nisam sve to video - mislio bih: 'Ma daj, pričaj ti to nekom drugom'. I posle svega toga – još onda moraš da igraš. Nije to samo na dan odmora, već i na dan meča. Boli te, mrtav si umoran… Zato je sve to zajedno posebno, i smatram da je ovo njegova najveća pobeda do sada!”

Od kog meča tokom turnira je najviše zazirao?

“Najviše me je plašio Dimitrov. Prva dva kola smo računali da ih možemo proći, ali …. Da bi prošao dalje, morao je značajno da podigne agresivnost, koristi forhend još efikasnije – i neverovatno je kako je digao nivo svoje igre i razne udarce. Dimitrov je tu napravio grešku, igrao je pogrešno i on i njegov trener su napravili glupu taktiku. Nije odigrao ni 2-3 drop-šota, ja bih mu igrao 300. Ispalo je da je brat Bugarin pomogao. On je jako nezgodan igrač, i kada si zdrav je nezgodan. Njega sam se najviše bojao. Posle je sve išlo lagano i igra je bila zastrašujuće dobra.”

Da li je Novak doživeo emotivni poremećaj zbog situacije sa ocem:

“Mislim da se nešto dešavalo na tom polju. Iako je danas bilo sve glatko - videli ste da je dozvolio Tomiju da se vrati sa 5:1 u prvom setu na 5:5. Ipak, uspeo je da se posveti realizaciji glavnog cilja I pored svog ludila koje ga je okruživalo – i osvojio turnir.”

foto: Printcsreen

“Ne postoji međa prostora njegovog pozitivnog ludila, i on se samo širi. Mislio sam da sam video sve u životu, ali ovo – zaista nisam. Emotivan je na terenu, ali sve to ide u svrhu toga kako je odigrao turnir – i da nije tako, mislim da ne bi osvojio ni 10 Grend Slemova. Borba Španije i Srbije traje - i podseća me na rukometni meč – sada je 22:22. I ja sam bio teniser, pomalo blesav na svoj način – i razumem njegove emotivne izlive na terenu. Doduše, sve to ću tolerisati – dok bude nastavio da pobeđuje! Šalim se - on je neverovatno posvećen pobedama, izazovima – i mislim da sam navikao na to!”

“Mladi poput Alkaraza I Runea su opasni, impresivni – ali I dalje mislim da će Novak i Rafa odlučivati o pobednicima. Ovo je bio Novakov domaći teren, uskoro ćemo biti na Rafinom – pa će biti zanimljivo da vidimo kako će se mladi ponašati, gde će potražiti “mala vrata” da se približe osvajanju Grend Slema”. Voleo bih iskreno da su Novak I Rafa zdravi, jer saosećam sa njima iz ugla svoje igračke karijere. Kao teniski zaljubljenik i čovek koji je preko 30 godina u tenisu – znam da je mnogo lakše igrati nego trenirati, drugačije su emocije.”

Kako se Goranov život promenio od momenta kada je postao njegov trener:

Svakog dana moraš da budeš aktivan, spreman. Kada ti se nešto dobro desi – imaš bojazan šta će se desiti loše – ali zajednički jezik puno znači i otklanja apsurdne situacije”. Svi se borimo sa svačim – ali šta je on prošao u proteklih nekoliko nedelja – stvarno je bilo neverovatno!”

Kurir sport