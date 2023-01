TO ME JE MNOGO POVREDILO! Ove Novakove reči o Srđanu niko NIJE OČEKIVAO - To me dotiče, pogotovo kada mi tako diraju oca...!

Posle osvajanja Australijan opena, srpski teniser Novak Đoković govorio je o svom ocu, pošto je Srđan Đoković proteklih nekoliko dana zbog jednog gesta izbio u centar pažnje.

Tim najboljeg tenisera sveta odlučio je da Srđan ne bude prisutan na današnjem meču.

- Što se tiče mog oca, procenili smo da je najbolje da ne bude tu. To je povredilo njega, povredilo i mene. Videli smo se posle mečeva, grlili smo se. Bilo je veoma tužno i teško za obojicu. Bitno je da se ja osećam dobro na terenu i da pobeđujem mečeve. Ako će nešto biti bolje za njega ili mene, uradićemo to. Na kraju smo imali dobar završetak turnira - rekao je Novak posle pobede u finalu.

Priznao je Novak da su ga te stvari vrlo pogađale.

- Ta dešavanja nisu bila laka za mene. Morao sam da držim sve te stvari blizu, u fokusu. Ljudi oko mene su uradili sjajan posao - rekao je Nole i potom dodao:

- Trudio sam se da budem u svom filmu i u svom svetu. Nije prijatno, čovek sam od krvi i mesa, takve stvari me dotaknu. Posebno kad mi na taj način diraju oca, potpuno nezasluženo. To je bilo naslanjanje na nešto od pre, da je neko drugi u pitanju prošlo bi za dva-tri sata. Dodeljeno mi je to kao životno iskustvo, ali mi je i neophodno jer sam to ja. Takve situacije mi dozvoljavaju da iz sebe izvučem maksimum. Isprovociraju me, iz inata odigram kako treba - rekao je srpski as.

