MISLIO SAM DA JE TO SAN! Srpsko tenisko ČUDO biranim rečima o Novaku - ovako je Nole čuo za njega, pa mu uputio NEOČEKIVAN poziv!

Hamad Međedović je prava teniska zvezda u usponu, momak pred kojim je definitvno lepa budućnost. Talentovani teniser je izgubio u osmini finala čelendžera u Čenaju, a nakon eliminacije, Hamad je otvoreno govorio o brojnim temama.

Mnogi ljudi u Srbiji veruju da će Hamad naslediti Novaka Đokovića, što veoma prija 19-godišnjem teniseru.

- To je dobro. Kada čujete tako nešto, to znači da imate potencijala. Zadovoljan sam kako sve ide. Na meni je da dam sve od sebe i da se nadam da ću jednog dana dokazati koliko sam dobar - rekao je Međedović.

Hamad je više puta trenirao sa Novakom, i kako kaže, taj osećaj se ne može opisati rečima.

- Mnogo puta sam pomišljao kako je to samo san. Morao sam da se uštinem da proverim da ne sanjam. Šta da kažem? To je nestvarno iskustvo samo biti pored njega. Njega sam gledao još iz dečačkih dana. Deliti teren sa njim, trenirati, to ne mogu da izrazim rečima - dodao je Hamad.

foto: TSS

Setio se Međedović trenutka kada je Novak čuo za njega.

- Srbija je prilično mala zemlja. Možete mnogo toga da čujete, ja sam bio dobar kao junior, tako da je Novak to negde čuo. Pobedio sam prvog nosioca na Rolan Garosu i tad mi je poslao poruku. Zahvalio sam mu se i posle nekog vremena me je pozvao da treniramo. Radili smo zajedno. Posle toga je rekao da želi da ostanem u njegovom centru i tako je sve počelo.

Međedović ističe da se od Novaka može mnogo toga naučiti.

- Od Novaka mnogo možete da naučite i to samo gledajući ga. Baš mnogo. Kao što sam već rekao, on je najdisciplinovaniji momak kog sam ikad video. Tome se najviše divim kod njega. Na terenu i vanj njega on radi sve što može za svoju karijeru. Počevši od spavanja, ishrane, svega. Ima tako mnogo stvari. Njegov ceo dan je vezan za tenis, ne samo rad nego oko toga da se bude još bolji na terenu - kaže Međedović.

