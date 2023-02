TO ZADIRE U INTIMU I PRIVATAN ŽIVOT! Izjava Novaka Đokovića koja je OBIŠLA PLANETU, a tiče se vere - Odgojen sam kao pravoslavac!

Prvi reket sveta Novak Đoković retko kad je preterano govorio o privatnom životu, ali u oktobru prošle godine, srpski as se dotakao vere, i svima jasno stavio do znanja da poštuje sve religije.

Podsetimo, tokom turnira u Tel Avivu, Novak je dobio pitanje od novinara koje se tiče vere, pa je tom prilikom najbolji teniser sveta rekao:

- Nadam se da razumete da ne bih voleo da mnogo pričam o tome, jer to zadire u intimu i privatan život, ali odgojen sam kao pravoslavac, dakle u pravoslavnoj veri, ali ne ograničavam se time - kazao je Novak i potom dodao:

- Smatram sebe osobom otvorenog uma i srca, nekog ko poštuje i prihvata sve religije, znanja koje ljudi imaju širom sveta, koja obogaćuju život mene i moje porodice i držim se toga - prokomentarisao je teniser.

Novak je i ranije govorio o veri.

- Vera u Boga vam daje snagu, da nešto može da se ostvari, jer je teško objašnjivo, ali i veoma jednostavno. Mi smo deo univerzalnog sistema, verujem da nas anđeli posmatraju i da je Bog sa nama kada zastupamo svoje životne vrednosti i to zastupamo kako iznutra tako i spolja i onda budemo nagrađeni kada nam najviše treba.

Novak je kroz karijeru prošao kroz mnogo teških momenata, uzbudljivih mečeva, a srpski as u tim situacijama koristi tehnike disanja da smanji puls.

- Postoje razne tehnike disanja koje mogu da se primene da smanje puls, smire um i omoguće ti da se oporaviš da se usredsrediš na određeni cilj. Vizualizacija, da nešto kada u svom umu osmislite, to možete da ostvarite. Ja imam veliku veru u sebe i slike koje sebi prezentujem. Kada se one kontinuirano ponavljaju, one se uvećavaju i onda postanu realnost, ali to ne znači da vi treba da prestanete, već samo da nastavite sa tim i onda ste jači i u fizičkom smislu. Takođe, zamišljanje nekog člana vaše porodice, sna, nešto što vam daje snagu i gorivo, to je nešto što je nešto mnogo moćno.

Kurir sport