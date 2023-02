PEPE IMAZ JE IZAŠAO IZ ILEGALE: Ponovo je pričao o Novaku Đokoviću! Otkrio je da li je i koliko uticao na život NAJBOLJEG NA SVETU

Pepe Imaz, čuveni teniski "guru" ponovo je pričao o svom odnosu sa Novakom Đokovićem, najboljim teniserom na svetu.

foto: Profimedia

Španac Pepe Imaz bio je pre nekoliko godina vrlo blizak sa Novakom Đokovićem, međutim Srbin je baš u to vreme, u drugoj polovini 2016. godine, beležio nešto lošije rezultate.

foto: Printskrin

Zbog Španca je puklo između Novaka i trenera Borisa Bekera koji je zbog svega morao da napusti mesto prvog trenera.

Imaz je do Noleta stigao preko njegovog brata Marka, kojem je pomagao dok se ovaj nalazio u depresiji.

foto: Printskrin

Španac koji ima školu "Ljubav i mir" i koji i danas drži razna predavanja, kontaktiran je od strane novinara lista i portala "Marka", a glavna tema bio je Novak Đoković.

- Novak je tip čoveka koji stalno želi da napraduje, i to je jedna od najvećih karakteristika Đokovića. I to ne samo u tenisu, već da se razvija i što se tiče života i zbog toga je on tako velika ličnost - istakao je Imaz.

foto: Profimedia

Pepe Imaz govorio je o svom odnosu sa Novakom Đokovićem. Njih dvojica u ranije često vodili poverljive razgovore, Nole je sa njim delio frustracije, misli i osećanja. Svaki put bi razgovor završavao zagrljajem.

- Nikad ja nisam bio neko ko je uticao na njegov tenis, a kamoli život. Želeo bih da se zna, da ja nisam neko ko zna više i da ga učim nekim stvarima. Niti sam ja neko ko mu daje savete. Mi razmenjujemo mišljenja, i to na obostrano zadovoljstvo. Iako ljudi širom sveta imaju totalno drugačiju percepciju naših odnosa. Ja sam obično ljudsko biće, isto kao što je i Novak.

foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Imaz je bio čan Đokovićevog tima, često je bio i u njegovom boksu, a Nole se pojavljivao na njegovim predavanjima. Dotakao se i teme vezane za Novaka u 2022. godini, kada mu je bilo zabranjeno da igra tenis samo zato što nije želeo da se vakciniše protiv kovida.

- Zamislite da neko vama zabrani da radite ono što želite, a pritom niste odgovorni za tako nešto. To nije samo vezano za tenis, već i za neke ljudske stvari. Možete da zamislite kroz šta je on prolazio. Opet moram da istaknem da je za neke to bilo ispravno, za neke nije. Moramo ponovo da ponovim, on je ljudsko biće od krvi i mesa i sve to ga je strašno pogodilo. To je bila Novakova najteže godina, kako sa sportske strane, tako i sa ljudske - zaključio je Imaz.

foto: Profimedia

Kao što smo ranije konstatovali, zbog odnosa sa Pepeom Imazom pukla je saradnja između Novaka Đokovića i Borisa Bekera.

Filozofija Španca, u kojoj ima mesta i za pojmove kakvi su telepatija i levitacija, nije se nimalo dopala Bekeru. Nemac je govorio kako u tenisu "moraš biti egoista, jer 24 časa, sedam dana u nedelji, sve zavisi od tebe".

- Novak mora da kaže da li te dve stvari mogu da idu jedna sa drugom. Naučeni smo da budemo egoisti, ali to vodi u depresiju, vodi ka stresu. Moj je stav da moraš da radiš stvari koje neće hraniti čudovište koje se zove ego - rekao je Imaz, koji je naglasio da nikada nije imao nijedan problem sa Bekerom, za kojeg je rekao da je "fantastično ljudsko biće".

(Kurir sport/Marca)