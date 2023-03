E SAD DOBRO NAČULJITE UŠI! Novak EKSKLUZIVNO ZA KURIR otkrio tajnu svoje DOMINACIJE - To je nešto što svaki sportista PRIŽELJKUJE!

Devetnaest pobeda zaredom, trinaesto četvrtfinale u Dubaiju – i Novak Đoković izgleda šampionski već u svom drugom meču posle jednomesečne pauze od takmičarskog tenisa.

U meču protiv talentovanog ali u većini meča stegnutog Grikspura – stekao se utisak da Novak može da završi posao i za sat vremena, ali se sticajem čudnih okolnosti pri rezultatu 3:0 za Novaka u gemu koji je trajao preko 15 minuta – priča odužila do konačnih 6:2 6:3.

foto: Kurir sport / Violeta Đorđević

Upitan kako izgledaju te famozne “zone” u kojima se igrači osećaju nepobedivo tokom meča – kao što je bio slučaj u 80% vremena provedenih na terenu protiv Holanđanina, Novak kaže za Kurir:

“Ta zona je nešto što svaki igrač i svaki sportista priželjkuju. Što si duže u njoj, veća je verovatnoća da ćeš dominirati i pobediti. Mogu da kažem da je za mene to stvarno bio slučaj danas tokom većeg dela meča – osim posle tih prvih meč lopti, kada sam malo slabije odigrao i doživeo pad koncentracije. Sa druge strane, uspeo sam da odserviram i odigram dobro u ključnom gemu”, objašnjava Novak.

“Odigrao sam sigurno za dva nivoa bolje danas nego što sam juče protiv Mahača, i osećaj na terenu je bio znatno pozitivniji. To su sve ohrabrujuće okolnosti, jer kao što sam juče rekao iz svog dosadašnjeg iskustva – uvek se nadam da mogu da dižem nivo kako turnir odmiče. To je generalno bio slučaj tokom moje karijere, jer – kako se uhodavam i provodim više vremena na terenu – tako sam sve komforniji i sve bolji. Nadam se da ću zadržati taj pravac i u sutrašnjem meču”, naglašava Đoković.

foto: Kurir sport / Violeta Đorđević

Upitan da prokomentariše svoje pretpostavljene protivnike u četvrtfinalu, Novak kaže:

“Kotova uopšte ne poznajem, iskreno, nikada nisam gledao kako igra. Hurkača veoma dobro poznajem – on je odličan igrač, već nekoliko godina između desetog i petnaestog mesta na svetu. Odlikuje ga izvanredan servis, veoma se dobro brani i pritom kliže po terenu. To bi teško moglo da se pomisli za njega – jer po hodu ne deluje da je do te mere brz i atletičan, - ili - kako bismo mi to rekli – krakat. Ipak, u stanju je da i na taj način veoma dobro pokriva teren, veoma dobro ume da se pozicionira na mreži… Igrao sam par puta sa njim (4-0), i pregledaću njihov meč u pripremi za naredno kolo”, napominje Novak.

Kurir sport / Vuk Brajović