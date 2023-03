MEDVEDEV? NEMA TU ŠTA DA SE PRIČA! Đoković najavio FINALE PRE FINALA, pričao o Rusu pa progovorio i na KINESKOM

Specijalni izveštač iz Dubaija: Vuk Brajović

Neobičan meč, sa kratkim i brzim servis gemovima, ali i dramom u završnici drugog seta, odigrao je Novak Đoković protiv Huberta Hurkača u četvrtfinalu turnira u Dubaiju.

Nakon pobede u dva seta, Novak je najpre pohvalno govorio o protivniku, potom je za Kurir pričao o dokumentarcu u čijoj pripremi pomažu on i supruga Jelena.

Posle svega toga, najbolji teniser sveta je odgovarao i na pitanja novinara na engleskom jeziku.

Znamo koliko Hubi može da bude težak... Znaš kako da igraš sa njim. Šta je ključ da imaš tako dobar skor sa njim, šta je to bilo danas?

"To što znam kako da igram protiv njega mi ne garantuje pobedu svaki put. Naravno da dobro poznajem njegovu igru, tu je već nekoliko godina. Igra najbolji tenis na brzim podlogama. Ima jedan od najboljih, najubitačnijih servisa na Turu. Kad je u ritmu, kao što je bio veći deo drugog seta danas, zaista mu je teško vratiti servis i ući u razmenu. Veoma brzo dobija svoje servis gemove. Srećom po mene mislim da sam i ja našao svoj ritam serve. Strpljivo sam čekao prilike. Kad su se pojavile, iskoristio sam ih. Nekoliko brejk lopti sam promašio u 11 gemu, ali sam konačno odigrao sjajan poen na brejk lopti, tim bekhendom uz liniju. U celini, veoma sam zadovoljan, uz te momente pod pritiskom i kako se osećam svakog dana. Osećam se sve bolje i bolje udaram lopticu, a i fizički sam dobro".

foto: Kurir Sport/Violeta Đorđević

Još ne znaš da li ćeš igrati Indijan Vels i Majami. Koliko će to promeniti tvoje planove?

"Videćemo. Hajde da vidimo kakav će biti odgovor, onda ću krenuti odatle. Fokusiraću se do kraja na turnir u Dubaiju, videćemo šta će biti posle".

Smatraš li da bi trebalo da odložiš odluku, što je kasnije moguće, ili ćeš se povući pre žreba u Indijan Velsu?

"Tačno, pre žreba. Da, kakva god da je odluka pre žreba, ako mi nije dozvoljeno, povući ću se, naravno, pre žreba".

foto: Kurir Sport/Violeta Đorđević

Možeš li da pričaš o Danilu, imate interesantno rivalstvo. Šta ga čini takvim?

"Danil je jedan od najboljih igrača na svetu poslednjih pet godina. Pobednik je grend slema, bivši broj jedan. Nema šta tu da se priča. Njegov kvalitet je jak pogotovo kada morate da se suočite sa njim na tvrdoj podlozi. Pomalo je nalik Hurkaču u tim servis gemovima. Voli brzo da prolazi kroz njih. Igrali smo dosta puta. Znam šta mogu da očekujem, gledao sam kako igra. U seriji je, osvaja turnire, mislim da je još jedan uzeo pre Dubaija, nisam siguran. Ima dobru seriju. Ni ja nisam imao lošu seriju, tako da smo obojica u dobroj formi i nadam se dobrom meču".

Imaćemo turnire u Kini prvi put u četiri godine. Imaš veliku bazu navijača tamo, nikad nisi izgubio u Pekingu, uspešan si u Šangaju, koliko se raduješ dolasku tamo?

"To je za sada još daleko. Moram da sa svojim timom vidim raspored posle US Opena, tad moram da odlučim šta želim da igram. Jedno je sigurno, volim da igram u Kini. Imam veliku bazu navijača u toj zemlji, tokom godina dali su mi sjajnu podršku. Razlog što tako dobro igram u Pekingu i Šangaju su oni. Čine me da se osećam kao kod kuće. Videćemo šta će biti, daleko je do azijskog dela turneje. Želim da imam dobar plan i da budem zdrav za velike turnire".

foto: Kurir Sport/Violeta Đorđević

Još pamtiš kineske reči?

"Pomalo, ni hao, ksie-ksie. Prošli put sam bio tamo 2019, davno. Moram da obnovim znanje kineskog".

Početkom turnira si rekao da povreda, ma koliko da je mala, utiče na mentalno stanje, biomehaniku igrača. Gde si sada u tom smislu pošto si tako duboko u turniru?

"Prvi meč je bio taj u kom sam imao mnogo uspona i padova. Počeo sam dobro. Preživeo sam meč protiv igrača koji se te večeri osećao dobro, igrao je dobro. Pravio sam mnogo neiznuđenih grešaka, nisam bio tako dobar. Ne osećam bol na mestu povrede. Nije bilo ničeg što me je remetilo. Istina je da su potrebni meč ili dva da sve krene, da se vratiš na taj željeni nivo kretanja, balansa, koordinacije. Jedno je vežbati, igrati trening mečeve, a drugo izaći na zvaničan meč, gde se osete nervi, tu je publika, sve. Iznenada se osećaš stegnuto i stvari krenu u pogrešnom smeru. Srećom, već drugi meč osećao sam da sam blizu svog najboljeg nivoa. Naravno da možete uvek i bolje. Igram na najvišem nivou i zadovljan sam svojim tenisom", zaključio je Đoković.

Kurir sport