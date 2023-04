LAJOVIĆ POSLE VELIKOG TRIJUMFA: Mislio sam da ću se onesvestiti

Srpski teniser Dušan Lajović osvojio je " Srpska open" u Banjaluci pošto je u finalu savladao Rusa je Andreja Rubljova, šestog tenisera sveta, rezultatom 2:1 u setovima 6:3, 4:6, 6:4.

Lajović je posle velikog uspeha govorio na konferenciji za medije

"To je bilo spontano, kada sam dolazio na turnir. Bio sam tu cele nedelje, prijalo mi je da izađem u šetnju sa tim i radim normalne stvari. Imam samopouzdanje, u dobrom sam ritmu posle ove nedelje. Nadam se da mogu da zadržim ovaj nivo pre svega fizički. Uživao sam na teren, to je najbitnije. Borio se u ovako teškim uslovima. Nadam se da ću se u Madridu oporaviti fizički i emotivno. Nemam puno vremena, ali verujem da ću uspeti", rekao je Lajović na konferenciji za medije.

Stigao ga je umor, igrao je naporne mečeve prethodnih dana.

"Bio sam preumoran da bilo šta razmišljam. Ceo treći set sam osećao da imam igru ali i da mi fali goriva. I on je fizički pao. Drugi brejk mi je doneo veliko vođstvo i dao mi je vremena da se smirim i pronađem snagu da odserviram za pobedu".

Već mu se dešavalo da izgubi dobijen meč.

"Nisam povlačio tu paralelu danas. Bilo mi je samo preteško fizički. Pokušavao sam u teškim trenucima da pronađem forhend. To je funkcionisalo, ali je bilo daleko od idealnog. Nećeš pobediti ovaj meč na vinere, već samo na borbu. Nisam očekivao idealnu igru, ali sam se borio do zadnjeg poena".

Zakomlikovao je situaciju u trećem setu.

"Na 5:1 sam izgubio snagu, mislio sam da ću se onesvestiti. Igrao sam gem po gem. Imao sam veliko vođstvo, publika me je vodila do pobede i podizala kada je to bilo potrebno. Bila je važan faktor. Odnekud sam našao snagu".

Prijao mu je boravak u Banjaluci.

"Divno se osećam ovde. Ljudi su jako prijatni. Primili su nas kao da smo lokalci. Osećao sam se kao kod kuće. Uživao sam u hrani ove nedelje, što će se odraziti na kilažu. Banjaluka zaslužuje turnir, jedan od najbolje organizovanih turnira iz serije 250. Nadam se da će u budućnosti postojati šansa da postoji ili da se vrati, ne znam koji su termini. I ostali igrači su uživali".

Rubljov mu je taličan pošto je i u Umagu 2019, kada je osvojio prvu i jedinu titulu do sada, savladao Rubljova.

"Možda mi je talija, ali svakako smo dobri prijatelji. Uživao sam u ovom meču. Nažalost jedan je morao da izgubi. Tada sam igrao sa njim na putu do titule. Sada je drugačiji igrač u odnosu na tada", zaključio je Lajović.

Lajović je skočio za 30 pozicija na ATP listi i sada je 40. teniser sveta.

Kurir sport