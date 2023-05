ĐOKOVIĆ SVE ZABRINUO IZJAVOM POSLE MEČA O STANJU U KOJEM JE BIO: Osećao sam neke bolove...

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u četvrtfinale Mastersa u Rimu, pošto je u osmini finala rutinski savladao Britanca Kamerona Norija sa 6:3, 6:4.

Posle meča Novak je rekao da je imao određene probleme:

- Danas smo rano počeli meč, bili su čudni uslovi. Ja sam završio zagrevanje 10 minuta pre izlaska, tako da smo žurili. Morali smo da igramo rano zbog kiše, ali srećan sam što sam dobio sa 2:0 - rekao je Đoković i dodao:

- Danas je ranije počeo meč u 11 časova i imali smo problem sa zagrevanjem, jer se tereni nisu otvorili do 10 i 15 časova. Brzalo se i to je uticalo na stanje tela, osećao sam neke bolove, ali sam se zagrejao i kroz meč podizao nivo igre. Set i brejk, on je u drugom setu vratio brejk, ali sam se stabilizovao u odnosu na prošli meč, tako da sam zadovoljan što sam završio u dva seta.

Kurir sport