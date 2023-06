IVANIŠEVIĆ NAHVALIO NOVAKA: Đoković na grend slemu uključi softver u glavi!

Goran Ivanišević trener Novaka Đokovića analizirao je učešće srpskog asa na Rolan Garosu.

"Nije došao ovde u dobroj formi i sa samopouzdanjem. Rekao sam to u Monte Karlu i Rimu da se samo ovo računa. Ima taj softver u glavi koji se uključi kada je na grend slemu. To je neki drugi sport. Čim smo stigli bio je bolji, motivisaniji, gladniji. Svaki dan je igrao bolje i bolje. Sat i po protiv Alkaraza igrao je neverovatan i pametan tenis. Završio je ovde ono što smo počeli u Monte Karlu. Unovčili smo ček."

"Novak nas je vezao lisicama i nije nam dao nigde. Nije lak čovek, posebno kada stvari ne idu. Mi smo tu da budemo uz njega, da mu pomognemo da se bolje oseća, nekad nije lako, komplikovano zna da bude. Baš nas je mučio, vadio nam je nokte, udarao, ne smem da vam otkrivam šta nam je sve radio."

"Morate njega da pitate šta su mu ciljevi, svo ovo sr**e počelo je u Australiji prošle godine, sada ima 23. Žao mi je što Rafa nije ovde, rekao sam to i pre nego što sam postao njegov trener da će i on i Nadal preći 22 titule. Đoković može da osvoji kalendarski grend slem, bio je blizu na US openu, ali je to daleko. Ne znam koliko će ih osvojiti, ali ima još goriva."

foto: Thomas SAMSON / AFP / Profimedia

"Počeli smo novi sado-mazo trend. Krećemo u 8 ujutru, radimo do 6 popodne. On ustane i dođe i kaže da bekhend nije funkcionisao, iako je nama savršeno delovalo. Onda dođe i kaže da servis ne radi. On je genije i perfekcionista i takvim ljudima uvek nedostaje još nešto. Ponosan sam na njega zbog poslednja dva meča posebno. Rekao sam mu da mora da prestane da priča sa nama ako hoće da osvoji turnir. Kada se mučio i protiv Alkaraza i Ruda, nije vikao na nas, nije se okretao, bio je fokusiran. Posebno protiv Karlosa. Igra najbolji tenis tada, kada ne troši energiju na nepotrebne stvari."

"Vidim koliko uživa na treninzima, koliko uživa u tim malim detaljima, pobede pred ovom neverovatnom publikom, stadion. Ne znam koliko daleko može. Njegovo telo je neverovatno, sjajno, nalazi se u odličnoj formi. Bogu hvala nije imao velike povrede. Neverovatan je, kreće se kao mačka na terenu, kao pravi nindža, svuda je. Fascinantno je, imaće motivaciju i za 24. i 25. grend slem." "Šampioni kao on su verovatno unikatni, kao Rafa i Rodžer. Zato nisam bio zabrinut. Kao trener i bivši igrač, pričali su da nema šanse protiv Alkaraza, ali to je Đoković. Kada mu kažete da nema šanse, onda je tri puta gladniji. Nisam bio zabrinut, grend slemovi su različit sport, sedam mečeva, dve nedelje. Ono što ga čini najboljim je to što je prethodna dva igrao na najvišem nivou. Tako je i sada bilo."

"Ne možete da kažete da je Alkaraz favorit protiv Novaka. Karlosa mnogo volim, osvojiće mnogo grend slemova. Da, došao je u boljoj formi, ovo je grend slem, ovo su nervi. Videli ste šta mu se desilo. Đoković zna, čeka, kao i što je Rodik rekao, prvo ti uzme noge, pa dušu, onda ti iskopa grob i sahrani te."

Ima tu još nekih poput Medvedeva, ali Karlosa obožavam. On je nešto novo za tenis, srećan je, smeje se, ima sjajne ideje na terenu. Biće velika pretnja na svim terenima. Međutim, još uvek je mlad i ne smete da se kladite protiv Novaka."

"Uvek pričam da sam bolji trener, faliio mi je Rolan Garos, sada smo to kompletirali, tri sa Novakom, jedan sa Čilićem. Pisanje istorije je neverovatno. Znao sam da će pisti istoriju, nisam znao da ću ja biti tu, držim se. Drago mi je što su ljudi sa Balkana osvojili turnire. Zajebani smo mi Balkanci. Uvek iskačemo kada nas izbace iz vreće. Jedan levo, drugi desno. Drago mi je da smo svi zajedno, da smo velika podrška"

"To je neko ludilo, Novak je drugačiji, poseban, čovek koji prkosi pravilima gravitacije. Ne postoji nešto što je za njega nemoguće, ne postoji reč ne može i nemoguće. Ako misliš tako, ne može da postoji to. Neverovatan je. Pokazao je svetu u petak ko je on, kako se igra, šta je, ko je, nije dobro počeo, bio je stegnut, pokazao je ko je i šta je. Fenomenalan je bio, ne znam ko je i on šta je, treba lo bi mu lobotomiju napraviti svašta"

Na pitanje gde je Goran otišao kada je Novak došao da slavi sa timom počeo je da se smeje"

"Išao sam da pi*am"

"Znam da ga to nervira, šta god uradi on njemu zvižde, kada igra sa nekim drugim onda navijaju da ne idu kući, da ostane. Protumači malo da su protiv njega, me ni je drago kada ga raspizde, onda je bolji. Moram reći da sam ponosan kako je ostao fokusiran, smiren na polufinale i finale. Zbilja fenomenalno, fali mi malo kada se ne dere, dosadno.

Kurir sport