TAJNA SVAĐA ĐOKOVIĆA I NADALA Supervizor Vimbldona otkrio detalje ŽUSTRE RASPRAVE Srbina i Španca! Evo šta se dešavalo iza kamera!

Bivši supervizor Vimbldona, Britanac Endru Džaret, otkrio je da su Novak Đoković i Rafael Nadal imali žustru raspravu tokom polufinala Vimbldona 2018. godine.

Džaret, koji je nadgledao prestižni grend slem od 2006. do 2019. godine prisustvovao je verbalnom sukobu između Srbina i Španca.

Britanac je bio zadužen za kontrolu krova na Centralnom terenu u slučaju problema sa lošim vremenom ili osvetljenjem.

Te 2018. godine Đoković i Nadal odigrali su na Vimbldonu meč za pamćenje. Publika je dva dana i više od pet sati igre uživala u vrhunskom tenisu koji su priredili ovi teniski asovi, a Novak je na kraju slavio rezultatom 3:2 u setovima 3:2 (6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8).

Meč je počeo pod zatvorenim krovom, Novak je posle velike borbe poveo sa 2:1 i tada je doneta odluka da se meč prekine i nastavi sutradan.

Narednog dana bilo je sunčano u Londonu, ali supervizor Džeret doneo je odluku da se krov ipak ne otvara, kako bi teniseri nastavili da igraju u istim uslovima i to je razbesnelo Španca.

Naime, Džeret je najpre pitao tenisere da li žele da se krov otvori. Samo u slučaju da su obojca pristali na to, krov bi se sklonio, ali Novak to nije želeo i došlo je do rasprave između Španca i Srbina.

"Najveći problem je bio da se dogovore oko krova, a potom da ljudi shvate zašto su neke odluke donete" napisao je Džeret u svojoj knjizi "Šampionski poeni", prenosi "Dejli mejl".

"Pravilo je bilo da ako započneš meč na taj način, tako ga i završavaš, iako se naredne godine to promenilo. Mislio sam da je najpoštenije da vidim sa oba igrača žele li da pristanu da se krov otvori, ali nije bilo veliko iznenađenje što su imali različite stavove o tome", dodaje Džeret.

Nadal je svoj bes ispoljio i na konferenciji za medije nakon poraza od Đokovića. Španac je tada rekao novinarima da ne može da shvati zašto je krov ostao zatvoren na suncu.

"To je turnir na otvorenom. Ne razumem zašto nismo igrali sa otvorenim krovom. Mislim da nije u redu, to je turnir na otvorenom", besneo je Španac.

Novak nije delio njegovo mišljenje.

"Organizatori turnira i sudije su rekli da krov mora da se zatvori jer smo počeli meč sa zatvorenim krovom. Rekli su nam da moramo da igramo tako. Bio sam za krov jer smo počeli da igramo pod njim, želeo sam da igram u istim uslovima", rakao je Novak nakon trijumfa.

