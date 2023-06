"PREVARANT NIKAKO DA PRIZNA DA JE ĐOKOVIĆ NAJBOLJI!" Federeru ego ne dozvoljava da kaže istinu! Navijači OSULI PALJBU zbog Novaka

Bivši švajcarski teniser Rodžer Federer jednostavno ne želi da prihvati činjenicu da je Novak Đoković najbolji svih vremena!

Zbog dvosmislenosti u debati "GOAT" Švajcarac se našao na udaru kritika brojnih teniskih fanova.

Naime, tokom boravka u Haleu, 20-struki grend slem šampion upitan je ko je po njegovom mišljenu najbolji svih vremena, ali Švajcarac je vešto izbegao da direktno odgovori na ovo konkretno pitanje.

Istina, pohvalio je Đokovića zbog osvajanja rekordnog 23. grend slema u karijeri, ali nije želeo da prizna da je Srbin GOAT belog sporta.

"Ono što je postigao je apsolutno gigantsko. Moglo bi biti dovoljno", rekao je Federer i dodao:

"Ali mislim da sve dok Rafa još uvek igra ne možete definitivno da odgovorite na to pitanje".

Njegov odgovor izazvao je gnev navijača na drušvenim mrežama, koji ističu da Švajcarac namerno nipodaštava Srbina iz ličnih razloga.

"Komentar Rodžera Federera je pasivno agresivan, on je ogorčen na Novaka Đokovića. Ljuti se na Novaka", napisao je jedan navijač.

"Rodžer i njegova diplomatska taktika... Da je imao Novakove rezultate onda bi znao odgovor", dodao je drugi teniski fan.

foto: Printscreen

Ovo su još neki od najzanimljivijih komentara:

"Prevarant nikako da prihvati da je Novak GOAT. Mrzi ga jer mu je oborio sve rekorde".

foto: Printscreen

"Iznenađen sam i razočaran u Federera. Kakve veze ima Rafa sa Đokovićevim GOAT statusom. On ne mora nikome ništa da dokazuje - njegovi rekordi sami govore sve".

foto: Printscreen

"Moj GOAT je Benoa Per! Pročitao sam ovo i shvatio da je odgovor na ovo pitanje ličan i subjektivan. Ako rezultati i pobede nisu najvažniji, neka to pude on. Naravno šalim se... Jedan i jedini je Novak".

foto: Printscreen

Kurir sport