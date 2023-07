SKANDAL VELIKIH RAZMERA NA VIMBLDONU! Teniserka POBESNELA na novinara zbog pitanja - nastao pravi HAOS, odmah mu ŽUSTRO odgovorila

Beloruska teniserka Viktorija Azarenka uspešno je preskočila prvu prepreku na ovogodišnjem Vimbldonu, a nakon meča, imala je jednu vrlo neprijatnu situaciju na konferenciji za medije.

Naime, nji je jedan novinar upitao "šta znači Vimbldon Rusiji i da li je to velika stvar za tu zemlju" što je teniserku iznerviralo, s obzirom da je ona iz Belorusije.

- Ti znaš da je nisam iz Rusije, zar ne? - odgovorila mu je Azarenka, a novinar je nastavio po svom:

- Da, mislim samo gledano uopšteno, da li si svesna njegovog značaja? Mislim na to kako se gleda na Vimbldon globalno, da li ti to vidiš kao veliki turnir u Rusiji? Igrala si tamo, da li je za Rusiju Vimbldon značajan? - nastavio je novinar da postavlja pitanja:

Rekla mu je Azarenka potom da je loše postavio pitanje i objasnila da ne zna kakva je situacija u Rusiji, s obzirom da tamo ne živi.

- Loše si postavio pitanje. Mislim da je globalno Vimbldon najveći teniski događaj, uvek je to bio i najstariji naš turnir. To je legendarno mesto. Kako je to u Rusiji, ja ne znam, jer nisam iz Rusije i ne mogu da odgovorim kako je u Rusiji - zaključila je teniserka.

Kurir sport