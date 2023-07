ALKARAZ ZNA RECEPT ZA NOVAKA: Španac tvrdi da je naučio lekciju od Đokovića!

Prvi reket sveta Španac Karlos Alkaraz govorio je posle pobede u prvom kolu Vimbldona nad Francuzom Žeremijem Šardijem.

Alkaraz je otkrio koji mu je cilj na ovom turniru, a pomenuo je i Rodžera Federera koji je stigao u London da primi nagradu od organizatora.

Da osvojim turnir. To je glavni cilj za mene sada. Imam dosta samopouzdanja. Glavni cilj za mene je da osvojim Da, posle meča sam ’čačkao’ telefon, storije, postove. Video sam da je Rodžer Federer bio ovde. Bio sam ljubomoran. Iskreno, želim da Federer pogleda neki od mojih mečeva. Želeo bih da popričam malo s njim. Za mene bi to bilo neverovatno.

Zna kako protiv Novaka Đokovića ako dođe do velikog finalnog turnira.

Recimo da ostanem fokusiran. Ako niste fokusirani jedan gem, kao što se meni desilo u trećem setu, brejknuo me je. To je nešto što moram da prevaziđem u svojoj igri ovde na travi. Verovatno on gleda moje mečeve, kontroliše sve što ja radim. Verovatno to radi. Ali ne osećam da je 100 odsto fokusiran na moju igru, moje mečeve. Gledam njegove mečeve, naravno, ali ne ceo meč. Mislim da radi isto što i ja.

foto: EPA/Mohammed Badra

Ponovo se vratio na polufinalni meč na Rolan Garosu.

Kao što sam rekao, glavni razlog grčeva u polufinalu je bila napetost koju sam imao protiv Novaka. Siguran sam da je iskustvo zaista važan deo. Mislim da sam mnogo naučio za sledeći meč protiv Novaka. Bolje ću se nositi sa pritiskom. Sve što pričam sa Huanom Karlosom je to, pritisak, napetost. Ne mogu da igram sa tenzijom. Kao što sam rekao, biće drugačije drugi put Ne osećam da sam najbolji u mojoj generaciji. Siner je tu, Rune. Igraju na visokom nivou. Imam 1-0 protiv Runea. Igrao sam sjajne mečeve sa Janikom. Delićemo sjajne trenutke. To je sve što mogu da kažem

Vuk Brajović / Kurir sport