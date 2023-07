"POSLE KARIJERE HOĆU DA BUDEM MAMA I DOMAĆICA" Natalija o planovima posle Vimbldona, susretu sa Novakom, pljeskavicama...

Natalija Stevanović nije uspela da doda još jedno poglavlje u predivnoj teniskoj bajci kojom je obeležila dosadašnji tok turnira u ženskom singlu. Ako ništa više – onda je iskusnija i srećnija bila dvostruka osvajačica Vimbldona Petra Kvitova – koja je svoju prepoznatljivu snažnu i racionalnu igru najbolje demonstrirala na početku meča i po povratku na teren posle pauze prouzrokovane kišom, dok je imala pun(iji) rezervoar fizičke snage. Da će protiv Kvitove Nataliji biti teže izboriti se za svoje mesto na terenu i uspostavljanje ritma meča koji bi joj odgovarao igrom koja se u suštini oslanjala na modifikovane defanzivne (i samim time i sporije) “slajs” i “čop” udarce bilo je jasno od početka meča, kada je Čehinja raznela “prvu liniju odbrane” naše teniserke strašnim servisima i efikasnim I dubokim udarcima za potiskivanje Natalije u duboku defanzivu, vinere i greške. I pored toga, da se sa Kvitovom može igrati (kada se umori) osetila je Natalija kada je napravila brejk na protivničin servis u prvom setu.

Drugi set – i isti problemi, ali onda Natalija nalazi rupu u “nadirućem teniskom zidu” u liku i delu Kvitove, kreće da uspešno miksuje udarce i stavlja na muke Čehinju – istovremeno je zamarajući i time navodeći da uđe u seriju grešaka. Tada Natalija pravi sjajan niz od 3 uzastopno osvojena gema i dolazi do prednosti od 5:4 – kada na servis Čehinje dolazi do prekida meča usled jake kiše. U retrospektivi, nije moglo biti goreg momenta za dalju perspektivu simpatične Nišlijke na Vimbldonu od onog u kome se desio prekid – jer je Kvitova bila “na konopcima”, umorna i potresena – dok je Natalija podigla samopouzdanje i verovanje u svoju igru, koja je krenula da daje željene rezultate u kontinuitetu.

foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Nažalost, koliko je ova prirodom izazvana pauza pomogla Kvitovoj da se oporavi i rezultatski ponovo zagospodari tokom meča videlo se odmah po početku nastavka meča, kada Kvitova ponovo koristi šampionsko iskustvo i kombinacijom jakih i izuzetno preciznih servisa, mirne glave u odgovoru na Natalijine “seckane” izazove i ulaskom u teren za pripremanje i odigravanje vinera osvaja čak 10 poena uzastopce – i dolazi do četiri meč lopti. Herojskom odbranom i srčanošću Natalija uspeva da dođe do tri brejk šanse, čemu ponovo kumuje Kvitova sa dve duple servis greške – ali se svaki put korpulentna Čehinja izvlači ili servisom – ali i ponekim “prljavim” udarcem čiji odskok iznenađuje našu teniserku. Po nepisanom teniskom pravilu – kada se protiv takve favoritkinje šanse ne iskoriste – stiže kazna, i upravo to se dešava kada Natalija izbacuje u aut jedan od takvih Petrinih servisa. Uz poklonjenje publici koja ju je i danas obožavala, poslate poljupci od srca i uzdignute glave Natalija Stevanović se pozdravila od ovogodišnjeg Vimbldona i – nadamo se – otvorila novo poglavlje u svojoj karijeri koja posle ovakvog uspeha i veličanstvenog sportskog držanja i ponašanja nikada više ne bi trebala niti smela da sklizne u opskurnost.

Upitana od strane srpskih medija da nam prenese svoje utiske posle meča – i da li je možda naletela na Novaka, u jednom dahu Natalija kaže: “"Da, prvi put ovde sam se srela sa njim posle meča - i rasplakala se kao kiša. Rekoh mu - kud me sad nađe, čoveče? Samo što sam izašla sa meča i sela na bicikl – a on prilazi da mi kaže 'Bravo', a ja sam već na pola suza i krećem: Jao, Nole (plačnim glasom). On mi kaže 'Dobro je, dobro' i kažem ja 'Stani, čoveče, ti igraš meč, ovo su suze radosnice - ne brini se. Radosnice u smislu što me ponela publika, čovek igra za to da ti stadion da ovacije – pa i kada izgubiš. Poslala sam poljupce, bilo je stvarno nestvarno. Vrlo sam se lepo osetila na terenu, prizemno i lepo””, kaže ona, i nastavlja:

foto: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

“Ona je posle 2:1 uhvatila zalet - i nisam znala gde ću pre. Očekivala sam to – i da moram da čekam momenat za moju slajs-igru, što mislim da se desilo u drugom setu pre kiše na 5:4. Ona sudijkinjina odluka da tada ponovi poen je bila sumnjiva; na 2:1 je bilo 30:15 i udarila sam as, zvali su aut, a čelendž je pokazao da je dobra lopta. Kvitova mi kaže da nije takla loptu, a sudijkinja u stolici - da ju je omeo linijski sudija da krene na loptu. Pomislila sam u sebi - nemoj da me zezaš. Tako je to kada si na većem terenu, a kada je preko puta tebe dvostruka pobednica Vimbldona. Sudija je pod pritiskom, a gospođica je samo stala i čekala sledeći servis. Posle meča je Nikola otišao do sudije čisto da prenesemo naše viđenje, i da čujemo od njih kako da reagujemo sledeći put u takvoj situaciji. Taj gem je trebalo da bude moj jer sam posle toga dobila poen, dva, ali sam u glavi imala da je to još jedan test. Rekla sam sebi - nema veze, to je još jedan test moramo i kroz to da prođemo. Sebi sam govorila na 5:4 da je zapravo 6:3 i da se opustim, ali – nema veze. Trener mi je rekao i da si dobila taj set – takve vrhunske igračice u trećem setu svi to brišu. Opet, može da se desi to da te ona počisti 6:1 – ili možda i ti nju na isti način. Generalno mi je krivo - jer ono što je karakteristično za moju slajs igru je kao kad surfer uhvati talas – i onda onda “ide”; uhvatila sam talas i taman sam počela lepo da surfujem – kada je nastupila kiša. Nju je to osvežilo, dala sam sve od sebe i borila sam se do kraja protiv jedne fenomenalne igračice”, napominje Natalija, i zaključuje:

”Po meni sam ostavila bolji utisak nego juče; disala sam lepo, uslovi su bili drugačiji i prijali su mi. Iskusna je Kvitova – a sudijkinja podložna njenoj veličini. Vidim kako se ona savija između servisa – a ona još uvek nije pustila 25 sekundi – iako bi sada to pravilo trebalo veoma rigorozno da se primenjuje. Ali i u tome je jedno važno iskustvo – da ubuduće iskoristim to vreme koje protivnice uzimaju između servisa kako bih se što bolje fokusirala na moju igru. A ona meč lopta kada sam ja odigrala onakav forhend - za to se živi, brate mili. Iz sve snage. Jesam izgubila, ali idemo dalje”, u svom autentičnom maniru nam prenosi utiske Nišlijka.

Šta bi bila najvažnija saznanja koje može da izvuče iz meča u kome je igrala protiv velike šampionke poput Kvitove?

“Ona jeste veliki šampion – ali je i samo – čovek, i zbog toga sam očekivala da će da krene da pada, a ako taj pad bude makar i dva poena – da sčepam tu priliku, zahvalim se i sebi kažem – idemo!” objašnjava nam ona.

“Isto tako, u prvom setu kada sam vodila 2:1 – odservirala sam u drugu stranu od one koju mi je naznačio Nikola – što je ona iskoristila za strahovit viner. Takve greške umeju da jednoj igračici oduzmu – a drugoj daju snagu i samopouzdanje, za šta je onda moguće uhvatiti se i krenuti da vodiš meč na željeni način. Zaključila sam iz današnjeg meča da Kvitova ima dosta iskustva – da zna kada da se savije, da odreaguje na određeni način u nekoj situaciji – ali iskreno učim uživo o svemu tome. Ne znam kako sam i ja izgledala tokom meča, ali sam se trudila da budem neustrašiva; verovatno sam vrištala “kao luda” (smeh) i znam da to svi komentarišu – ali to se dešava “u žaru borbe”. Mnogi bi zaključili da sam varirala zvuke koje ispuštam kada udaram kako bih prikrila udarac koji ću na kraju odigrati – umesto dropa, dugačak slajs i slično, kao neku vrstu “audio kamuflaže” kako bi je prevarila. Ima raznih strateških momenata, ali i spontanih rešenja. Eto, juče sam se na hodniku srela sa Azarenkom – i kaže mi “svaka ti čast mala, samo guraj napred, vrhunski igraš, sve najlepše!”. Sa njom je sve ovo što sam ovde ostvarila i počelo, u Hertogenbošu – i jako je lepo čuti od vrhunskih igračica reči podrške. Nije puno njih koje žele ili su u stanju da vam tako nešto kažu na turneji. Sećam se Santa Margarite 2017. godine kada sam igrala poslednje kolo kvalifikacije protiv Pati Šnider. Igrale smo do 1 posle ponoći, izgubila sam treći set – a ona mi na mreži kaže da “ne brine za moju budućnost, da je oduševljena mojom energijom, da treba da nastavim da se borim i da je samo pitanje vremena kada ću uspeti” a onda to i još lepše rekla i mom Nikoli. To je zaista sjajno čuti od drugih igrača, i treba ga iskoristiti. Zbog toga se osećam veoma lepo – i iako nisam srećna zbog današnjeg poraza – zadovoljna sam zbog toga što sa sobom odavde nosim jedno izuzetno iskustvo i nameravam da ga u svakom smislu iskoristim!” kaže Natalija.

foto: EPA/Tolga Akmen

Da li joj se činilio da će se meč produžiti da je uspela da napravi još jedan brejk?

“Jeste, definitivno je tako. Kada mi i Nikola kaže sa strane, objektivno kao i svi treneri – da je mislio da sam tu “uhvatila priključak” – onda je to zaista i moglo da se desi. Naravno, tu nikada nema garancija, ali bi bilo veoma interesantno da smo ušle u taj-brejk, jer sam bila spremna da “sve pršti” i da odigram još neku paralelu kao kad sam odigrala onaj forhend viner na njenu meč-loptu…”

O planovima za naredne nastupe, Natalija kaže:

"U ovom trenutku je bio plan da se možda na dva turnira vratimo na šljaku. To je bio Palermo i još jedan pre, ali su se sada ti planovi promenili. Nismo razgovarali o tome, hteli smo da budemo “u trenutku” Što se mene tiče - verovatno ću otići kući na par dana, čisto da se slegnu emocije. Moramo da nastavimo sa radom. Ne želim da me sputa neko preveliko zadovoljstvo - jer je ovo tek “prvi od mojih pet minuta” – i zato ću gledati da što više iskoristim pozitivnu energiju za dalji rad. Neću da izvršim pritisak na sebe zbog toga što sam ovde igrala treće kolo – pa da na konto toga mislim da mogu da osvajam razne naredne turnire. Na turnirima nižih kategorija vaše protivnice su još gladnije, a još više grizu protiv vas kada vide da ste ostvarile tako dobar rezultat. Kada te vide, kažu: ’E, hajde da te vidimo’ - kao što sam uostalom i ja činila danas protiv Kvitove. Ona se svakog dana susreće sa nekim ko hoće da je pobedi – i zato je sport zanimljiv. Nadam se da ću ostati pribrana kao do sada, u balansu sa energijom i da ćemo praviti dalja čuda”, najavljuje ona.

Interesovalo nas je i da li je pratila poruke koje je dobijala, i šta je mogla iz njih da zaključi u smislu reakcije naše javnosti na to šta je postigla ovde?

“Nisam puno čitala poruke, čak nije ni Nikola; isključili smo notifikacije, iako smo veoma zahvalni na svim porukama podrške koje smo dobili. Jednostavno, nismo imali dan za oporavak; Juče smo došli u pet, pola 6 – i nisam mnogo vremena imala do jutros u 7 kada sam ustala. Čak nisam ni peglala, ali sam zato ispekla pljeskavice (smeh) – iako sam na kraju jela ribu. Zato je Nikola obe pojeo, blago njemu. Što se tiče poruka i podrške, planirali smo da postavimo jednu izjavu zahvalnosti ili nešto slično. Mnogo divnih ljudi iz Srbije i Niša mi je pisalo, svi su ponosni. Ja sam toliko srećna su ovi uspesi toliko primećeni. Iako svi kažu da sam bila dugo ispod radara, ne mogu baš sa time da se složim – jer sam već četiri-pet godina oko 200. mesta na rang-listi. Možda je i dobro što neki misle da sam ostala ispod radara – jer ionako nisam željna ogromne pažnje, već konstantnosti u treninzima, igri, nastupima. Moji roditelji u Nišu imaju teniski klub već 26 godina – i volela bih da nastave sa tim klubom, a ja da sa svojim mužem otvorim trening-centar gde bismo mogli da im pružimo uslove za trening – a da se bavimo mentorstvom. Za treninranje i profesionalni rad treba neko ko će putovati sa njima i za to bismo našli adekvatne osobe koje će to moći da rade – jer ono što ja hoću posle moje karijere je da budem mama – i domaćica (smeh)!”

foto: EPA/Tolga Akmen

I, za kraj, još jednom su nas interesovali detalji iz susreta sa Novakom…

"”On se iznenadio, rekao je: ’Gde ste, ljudi?” Ja u tom trenutku - onako - u suzama, a Nikola mu kaže - Sad je završila meč, Nole’. I on onda: ’Hajde, dođite, dobra si, dobra si’. Zagrlio nas je. ’Hajde, mala, sve najbolje, vidimo se’. Znam da on vrlo vodi računa o sopstvenoj energiji – ali pošto znam da ima veoma jak osećaj empatije - sigurna sam da mu je bilo žao. Nisam htela da mu uđem u njegov energetski prostor – što kod njega izuzetno poštujem. Izvinila sam mu se i rekla da mu želim sve najbolje i da ovo nije tuga, da ne brine (smeh). Zadivilo me je to što smo se sreli, imali ovakvu razmenu – kao da se desilo u pravom momentu. Sve vreme smo se mimoilazili i onda kada je najviše bio potreban njegov zagrljaj, bio je tu. Naježih se…”završava sa velikim osmehom i još ponekom suzom radosnicom u nastanku u očima današnje druženje sa medijima ona.

Natalija Stevanović je na Vimbldonu bila izuzetan ambasador našeg sporta i tenisa, osvojila je srca svih koji su je gledali i čuli za sve što je ovde učinila. Malo je reći da svi želimo da se uspesi, pobede, lepe vesti i inspirativni trenuci koji se vezuju za ovu predivnu devojku i njen tim posvećenih stručnjaka i pratilaca nastave redovno – i u nedogled, a da nam se što više teniserki poput nje pojavi “među linijama” iz svih delova Srbije. Ako ovo što je ona ostvarila na Vimbldonu leta 2023. ostane u našim dušama, srcima – ali i mislima dece koja će želeti da – kao Natalija – uživaju u svim vrednostima sporta i svoje vrline podele na svakom sportskom terenu – onda još još više hvala na ovom divnom iskustvu i svom ponosu koji nam je priredila na 136. izdanju “turnira svih turnira”.

(Vuk Brajović)