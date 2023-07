"ĐOKOVIĆ JE BIO ŽRTVA, NI DVA NOVAKA TO NE BI IZDRŽALA" Brajović: Pokazao je da je "Iron man", džaba im što ga ŠPIJUNIRAJU

Novak Đoković danas u popodnevnim satima, oko 16 časova, igra četvrfinale Vimbldona a protivnik mu je Andrej Rubljov. Đoković se u četvrfinale plasirao 100. vimbldonskom pobedom nad Hubertom Hurkačem u meču, koji je počeo u nedelju, a prekinut zbog policijskog časa u Londonu.

Meč Đoković - Hurkač trajao je ukupno tri sata i 10 minuta, Poljak je dobro namučio našeg asa, naročito u trećem setu koji je dobio odličnim servisima. Ipak, najbolji srpski teniser je u četvrtom setu stavio tačku na ovaj duel, i već danas igra sa odmornim Rubljovim.

A sve informacije sa Vimbldona i ovoga jutra s gledaocima Redakcije podelio je izveštač Kurira Vuk Brajović.

- Novak je bio žrtva jednog zaista izuzetnog perioda u igri stamenog Poljaka, oji je dugo boravo u top 10 selekciji najboljih igrača sveta. Ostvario je 90 odsto prvog servisa, od čega ni dva Novaka Đokovića ne bi mogla da se odbrane. Ta bespomoćnost o kojoj je Novak pričao je bila potpuno opravdana. Ali skoro je nemoguće da neko dva seta odigra na takvom nivou. Novak je to sjajno iskoristio po vetrovitom danu jer se nastavak igrao pod otvorenim nebom - rekao je Brajović.

Potom se osvrnuo i na današnje četrtfinale protiv ruskog tenisera kome je ova faza najveći domet na grend slemu.

- Danas veoma zanimljiv meč, peti Novakov protiv Rubljova. Rus je naneo Novaku veoma bolan poraz i to u Beogradu, kad je dobio završni set s nulom. Ta teniska ranica, mislim da je zacelila u potpunosti. Dan odmora više mogao bi da pomogne Rubljovu, ali Novak je "Iron man", on je vedeta nad vedetama, koja zna da pobedi u najtežim situacijama. Znamo kakve je mečeve odigrao u neverovatnom nizu od četiri uzastopno osvojene vimbldonske titule. Biće to izazovan meč, ali mnogo lakši nego protiv Hurkača - dodao je Brajović.

Na kraju je podvukao Novakovu psihu kao najveći adut u duelima sa ostalim igračima na ATP turu.

- Bez obzir ašto u špijuniraju treninge, Novak zna kako će do novog grend slem polufinala - zaključio je Brajović

