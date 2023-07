MOGLO JE BOLJE ALI PONOSAN SAM! Novak naciljao Njujork i Dejvis kup kao prioritete!

Kao i uvek, u prisnojoj atmosferi Novak je analizirao razloge svog poraza – ali i sve što je dobro učinio na ovom Vimbldonu.

"Kada se sve sumira, naravno da bi trebalo da budem ponosan i jesam ponosan na sve što sam postigao na Vimbldonu ove godine, kao i uopšte na svim grend slemovima koji su za mene apsolutni prioritet. Osovjio sam dva od tri, igrao finale ovde – i izgubio meč prvi put posle 10 godina na Centralnom terenu. Naravno da u ovakvom meču, kada iz njega izađeš kao gubitnik – da to dosta boli, da si tužan i da nisi najpozitivniji u glavi. Sa druge strane, sutra ili ovih dana kada budem prespavao ovo – možda ću se drugačije osećati. Sada mi najviše treba da provedem kvalitetno vreme sa porodicom i sumiram sve utiske. Da je moglo bolje danas, moglo je; imao sam kontrolu meča prva dva seta, imao sam set loptu i onda izgrešio neke bekehnde. U taj-brejku sam načinio neke nekarakteristične greške, ali to je sport kada se igra na visokom nivou - nekada ide na tvoju stranu, nekada ne”, objašnjava Novak i dopunjava:

“U petom setu sam imao brejk loptu nisam je iskoristio, on je odigrao fantastičan gem sa nekim fantastičnim pasing šotovima i nekim neverovatnim defanzivnim poenima i tako mi je oduzeo servis. To je bilo dovoljno. Ostaje žal, ali kad se podvuče crta ove godine ima mnogo razloga za zadovoljstvo i za ponos. Sada je sve to malo teže u mojoj glavi pa mi nije lako da budem pozitivan oko svega”, iskren je on.

"Publika je nosila Alkaraza tokom celog meča, a u poslednjem gemu se čulo jako bodrenje publike za njega kao podstrek da završi meč. Osetila se važnost tog gema i za njega i za mene – biti ili ne biti. Igrači različito reaguju u tim situacijama – neko više provede na stolici, neko manje – a on je poskočio iz nestrpljenja da završi meč. Ipak - nije nervozno odigrao - svaki prvi servis je pogodio, a iako sam ja odlično riternirao i sve vratio - on je odigrao neke udarce koji su mu se posrećili. Na 15:15 je odigrao streč- volej sa ramom preko, servisi su mu išli preko 130 milja na sat. Jednostavno – u tim trenucima ideš na sve ili ništa – i on je to uradio i uspeo je da završi meč. Treba mu samo čestitati jer je hrabro odigrao - i nema šta drugo tu da se doda”, objašnjava nam tok nekih presudnih delova meča iz perspektive njegovog učesnika Đokovič.

Novak se posle zabrana putovanja za Ameriku rado vraća na turnir koji je 3 puta osvajao – Ju Es Open – povodom čega kaže:

“Raduje me povratak u Njujork. Kroz karijeru sam svoje najbolje partije beležio na tvrdoj podlozi, međutim i trava mi je postala omiljena podloga u poslednjih pet, šest godina. Ako se uzmu u obzir svi turnir na kojima sam najviše beležio uspeha to je tvrda podloga. Igrao sam dosta finala u Njujorku, to poslednje sam izgubio od Medvedeva, ali sam osetio veliku ljubav od publike što nije često bio slučaj. S time sam otišao iz Njujorka tada i toga se rado sećam, i zbog toga bih rado da se vratim. Osim Dejvis kupa – nastup u Njujorku je glavni cilj za ostatak sezone. Igraću Sinsinati kao pripremu za Ju Es Open - i to je to plan za sad".

Vuk Brajović / Kurir sport