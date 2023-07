ĐOKOVIĆ ODAO PRIZNANJE RIVALU NAKON BOLNOG PORAZA: Nikada nisam igrao protiv igrača kao što je Alkaraz

Tenis je danas bio surov prema Novaku Đokoviću – najvećem šampionu koji taj sport zna – pokazavši čak i njemu da se i najveći mečevi gube kada se ne koriste izgledne šanse.

U četiri sada i četrdeset tri minuta bi mnogi našli sijaset svojih “odlučujućih momenata” u ovom meču – ali bi prednosti od 3:0 i set lopte u taj-brejku drugog seta i propuštena šansa početkom petog seta pri rezultatu 1:0, 40:30 za Novaka – kada naizgled lakši smeč Novak iz neodlučnosti smešta posred mreže – bili oni oko kojih bi se najlakše svi složili – uključujuči i Novaka.

Sigurno je da sve to izgleda drugačije iz perspektive igrača, gledaoca i komentatora – ali ako se nešto što je skoro uvaženo kao rutina ne odigra – a pogotovo kada dolazi kao razrešenje perioda igre “iz pakla” u kome je Novak prvo izgubio prvi taj-brejk posle nepogrešivog niza od njih 15 na Grend Slemovima a zatim i set sa neverovatnih 6:1 za zaostatak od 2:1 – onda to sve što sledi čini krajnje neizvesnim i ne sluti – na dobro.

Poprilično mirno i staloženo je Novak rasčinio ono što se desilo na terenu danas u obraćanju medijima:

"Kao što sam rekao na terenu, pobedio sam u nekim epskim finalima u kojima sam bio blizu poraza, i možda mi se ovo sada vratilo za te prilike. Naravno da poraz boli, da nikada nije lako izgubiti neizvestan meč, ali čestitam Karlosu. Bio je najbolji kada je bilo najbitnije, što je neverovatno za nekoga njegovih godina. Igrao je napadački tenis, mislio sam da sam baš riternirao dobro u poslednjem gemu, ali on je odigrao neke neverovatne udarce. Čestitam njegovom timu i njemu – jer ovo je bio izuzetan turnir za njega. Nadam se da su svi uživali u meču. Što se mene tiče - idemo dalje...".

Novak je dva puta opomenut od strane “starog znanca” Fergusa Marfija tokom meča, o čemu kaže:

"Nema tu mnogo priče. Druga opomena je izrečena zbog lomljenja reketa usled frustracije što u drugom gemu nisam iskoristio brejk lopte. Imali smo tada nekoliko teških nekoliko poena, on je igrao izuzetno u nastojanju da me brejkuje - i to je bilo dovoljno da osvoji peti set. Prva je bila za prekoračenje vremena. Nije bio to dobar trenutak za to, ali šta je tu je, moram to da prihvatim", objašnjava Novak.

Da li je za njega veća propuštena šansa bila kada je odigrao smeč u mrežu u petom setu – ili kada nije iskoristio prilike u taj-brejku na kraju drugog seta?

"Taj-brejk u drugom, svakako. Desila su mi se dva bekhenda koja su me izneverila. Promašio sam bekhend na set lopti, on je odigrao bekhend koji je bio dugačak i imao je lošiji odskok, ali nisam smeo da promašim taj udarac. Na 6:6 sam odigrao još jedan bekhend u mrežu sa sredine terena. To su bila dva baš loša bekhenda i to je to. Meč se tada prevagnuo na njegovu stranu, izuzetno je podigao nivo igre – a u trećem me dosta dugo nije bilo. Uspeo sam da se pregrupišem i vratim inicijativu sredinom četvrtog seta, osetio da se to desilo i – onda sam imao tu propuštenu brejk loptu u petom setu. Odigrao sam jako dobar poen, namestio se na taj drajv volej, ali je vetar baš smetao danas, odneo je lopticu na neprirodnu poziciju i nisam mogao da smečujem. Video sam krajičkom oka da je Karlos krenuo da trči ka daljem uglu terena, hteo sam da ga uhvatim na pogrešnoj nozi, ali sam promašio. Imao sam svoje šanse, mogao sam da završim taj taj-brejk drugog seta u svoju korist, ali mi preostaje samo da mu čestitam. On je pogađao neke sjajne udarce i zaslužio je da pobedi danas", jasan je Novak . Medije je takođe interesovalo da li je ovo početak jednog novog velikog rivalstva – na šta se Novak prijatno nasmejao i rekao:

"Nadam se - zbog mene! On će biti na turneji dosta dugo, a ja – ne znam još koliko. Igrali smo tri veoma neizvesna meča do sada, a već dva ove godine u završnicama grend slemova. Nadam se da ćemo igrati i na Ju Es openu, što da ne? Mislim da je dobro za ovaj sport da prvi i drugi igrač igraju jedan protiv drugog u trilerima od pet setova; nema bolje stvari za naš sport od toga, tako da - što da ne?"

"Nisam iznenađen što se tako brzo privikao na šljaku, jer je on tu odrastao, ali je to koliko se brzo prilagodio na travu iznenadilo i mene. On nije imao mnogo pobeda na travi u poslednje dve godine, došao je ovde sa šljake, ima stil koji je dobar za šljaku...U Kvinsu umalo nije izgubio prvi meč, a onda je ušao u ritam, pobedio je neke dosta dobre igrače. Terenu na Vimbldonu su sporiji nego u Kvinsu i mislim da to više odgovara linijašima kao što je on. Ipak, njegovi slajsevi, čip riterni, igra na mreži - sve je to bilo impresivno. Nisam očekivao da će igrati tako dobro ove godine na travi, ali je dokazao da je najbolji igrač na svetu – i u to nema sumnje. Igra fantastičan tenis na različitim podlogama i zaslužuje da bude tu gde jeste", priča o neverovatnom napretku Španca Novak.

Detaljnije o glavnim kvalitetima Alkaraza – Novak daje zanimljiv odgovor:

“Mislim da su neki od ljudi koji u prošlih 12 meseci govore o njegovoj igri istakli da ona sadrži elemente igre Rodžera, Rafe i mene – i sa tim sam saglasan. Mislim da on ima najbolje od sve trojice – gde ističem mentalnu snagu i zrelost zavidnu za nekog ko ima 20 godina. Poseduje taj sportski takmičarski mentalitet španskog bika, sjajnu odbranu koju smo viđali od Rafe tokom godina. Mislim da ima i neke lepe bekhende iz klizanja koji možda podsećaju malo na moje; taj dvoručni bekhend, odbranu i mogućnost adaptacije. Mislim da je to moja velika snaga, a on ima to. Nikada nisam igrao protiv igrača kao što je on. Rodžer i Rafa su imali svoje prednost i mane, ali Karlos je veoma kompletan igrač. Ima mogućnosti prilagođavanja koje mislim da su ključ za dugu i uspešnu karijeru", ističe na kraju razgovora sa međunarodnim medijima Novak.

