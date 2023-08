NOLE U SITNE SATE NAPRAVIO ŠOU PRED TV KAMERAMA! Voditelj vrištao od smeha, pa poručio Srbinu - TI SI DAR OD BOGA!

Posle veličanstvenog trijumfa nad Karlosom Alkarazom u finalu Mastersa u Sinsinatiju, najbolji srpski teniser Novak Đoković imao je jedno izuzetno zanimljivo gostovanje uživo na popularnom "Tenis kanalu".

Iako je bio vidno isrpljen posle epskog okršaja koji je trajao gotovo četiri sata, Nole je u kasne sate izašao pred kamere i uživao u razgovoru sa nekadašnjim teniserom, a sada TV voditeljem Parkašom Amritajem.

Parkaš koji nikada nije krio svoje simpatije prema Srbinu, sipao je hvalospeve na Novakov račun posle pobede nad Alkarazom.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

"Novače, kakav si ti tip. Kakav si tip! Bila je to jedna od najposebnijih stvari kojima smo mogli da prisustvujemo, ne znam odakle da počnem, ali hajde prvo da krenemo od tvog stanja. Imao si set i brejk zaostatka, kako si za ime Boga uspeo da stigneš tu gde si", pitao je voditelj.

Nasmejani Novak se nakon divnog uvoda Parkaša potpuno "otvorio".

"Uf, ne znam, čoveče. Ne znam, ima toliko da se priča, a nemam mnogo energije koja mi je ostala da budem iskren. Bila je to vožnja na rolekosteru za obojicu, počeo sam dobro, bili su veoma topli uslovi tokom dana, igrali smo skoro četiri sata i mislim da su se svakog sata uslovi na terenu menjali. Postajalo je lakše da se igra na terenu jer nije bilo sunca, a onda i toplote koju upija beton i onda isparava. To čini da je na terenu još toplije, osetio sam kao da sam doživeo toplotni udar ili nešto na početku. - Imao je set i brejk prednosti, imao je kontrolu, odigrao sam jedan solidan gem sa dela terena na kom smo imali senku i odjednom sam rekao možda imam šansu da se vratim. Nastavio sam i verovao u to. Spasao sam meču loptu, onda je on spasao neke neverovatne meč lopte, igrali smo veoma napet gem da zatvorim meč na 5:4 u trećem setu, bilo je nekih neverovatnih poena, atleticizam od oba igrača… Ovo je bio jedan od najuzbudljivih, najkompletnijih i najtežih mečeva koje sam igrao, bez sumnje" počeo je Đoković.

Bivši teniser konstatovao je da je tokom meča viđeno nekoliko netipičnih udaraca, pa je pitao Novaka da li je to bio deo strategije ili je u momentima reagovao instiktivno.

"Nemaš mnogo vremena da misliš. Kada oba igrača počnu da se osećaju ugodno i kada se naviknu na igru i uslove onda je neverovatno. Imali smo mnogo razmena u trećem setu, mnogo više nego u prva dva seta i manje grešaka, kvalitet tenisa se povećao i svaka razmena ti „oduzme noge i vazduh iz pluća“. Nemaš tada baš mnogo vremena, imaš 20 sekundi ili nešto tako da se regrupišeš i da nastaviš, otkucaji srca su ti na 300. Samo ponekad to radiš automtatski sa jedne na drugu stranu i nadaš se da ćeš na pravi način udariti loptu, da ćeš moći da nateraš protivnika da pati na terenu i da pogađa", kaže Đoković.

foto: Screenshot

Nole smatra da je u trećem setu igrao odlično, imao mnogo prilika za brejk, ali Karlos je bio neverovatan na terenu.

"Ta meč lopta na 5:3... Pomislio sam: 'Čoveče, samo odustani, daj mi tu loptu.' On vraća toliko lopti da je to neverovatno, uzbudljivo je igrati protiv njega, ali je ujedno i mnogo patnje to. Koliko je dobar što se tiče predstave, nadam se da su svi uživali jer mi sigurno nismo uživali toliko na terenu. Kada je sve završeno obojica možemo da budemo ponosni na borbu."

Voditelj je potom pitao Novaka kako uspeva da posle svega što je prošao da "kopa" dublje nego ikada ranije.

"Moram da verujem da mogu i verujem i govorim sebi da takav način razmišljanja i njegovo negovanje predstavlja jedini način da mogu da se takmičim sa mladim momcima poput Alkaraza koji je lider nove generacije i ono što je uradio u poslednjih 24 meseci je teško pronaći nove pozitivne reči od onih koje smo već rekli. Pohvale su tu, neverovatan tip, nosi se dobro na terenu i van njega, neverovatan igrač. Jedini način za mene da nastavim da igram u ovim godinama je da povećam još više rad tokom čitavog dana, da mislim na svaki i najmanji detalj koji će mi pomoći da održim visok nivo", poručio je Srbin.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Priznao je da možda nije motivisan kao pre 15 godina kada je bio mladić, ali da ga ovakvi mečevi pokreću.

"Ja sam i dalje gladan (za uspehom), zapravo stvarno sam gladan jer nisam jeo ništa ceo dan. (smeh). Drugačije je danas, moram da biram trenutke gde želim da budem na najvišem nivou, moram da radim pametno, da pravim strategiju sa timom po pitanju pripreme, treninga i pristupa koja će mi omogućiti da budem najbolji na turnirima koje želim".

Srpski as je priznao da je bio izuzetno uzbuđen zbog dolaska u Ameriku posle dve godine pauze.

"US Open i grend slem turniri su moji najveći ciljevi tokom godina, kada sam došao ovde u Sinsinati nisam znao kako ću se osećati jer nisam igrao na betonu od februara, nisam bio u SAD dve godine. Bio sam uzbuđen, hteo sam da odigram nekoliko mečeva pre Njujorka, nisam mogao da zatražim bolji turnir od ovog, do finala nisam izgubio ni set, igrao sam sjajan tenis, danas je ovo bio najbolji način da krunišem sve ovo", zaključio je Đoković.

Na kraju sjajnog razgovora voditelj je oduševljeno poručio srpskom asu:

"Ti si dar od Boga!"

Kurir sport/Telegraf