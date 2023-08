"TI LJUDI NE ZNAJU AMA BAŠ NIŠTA O TENISU" Brutalna poruka Nikole Pilića posle svih dešavanja oko Đokovića u Sinsinatiju

Iskusni stručnjak veruje da će Novak minimum još dve godine igrati vrhunski tenis

Novak Đoković osvojio je masters u Sinsinatiju, 39. po redu i po tome mu nema ravnog. Čovek koji u dušu poznaje srpskog tenisera je Nikola Pilić.

Iskusni trenerski vuk vodio je brigu o Noletu još dok je bio na početku karijere i njegovoj teniskoj akademiji u Nemačkoj.

Nikola Pilić nam otkriva da je uživo posmatrao finale u Sinsinatiju, pa je za Kurir analizirao sa stručnog aspekta uspeh Novaka Đokovića. Mnogi su otpisali Novaka pre finalnog meča, već su videli Alkaraza sa titulom u Sinsinatiju. Međutim opet je Đoković završio sa peharom, po ko zna koji put se izdigao iznad svega.

- To su ljudi koji ne znaju tenis! Ima onih koji pričaju o tenisu, a ne poznaju ga uopšte. Novak je već svima dokazao da je najbolji i otpisati ga pre meča samo mogu ljudi koji ne znaju bas ništa o tenisu - počeo je razgovor za Kurir Nikola Pilić.

foto: EPA Andrej Cukic

U poslednja dva meseca Đoković i Alkaraz su igrali tri puta, u polufinalu Rolan Garosa, u finalu Vimbldona i u Sinsinatiju. Očigledno je da stvara novo rivalstvo nalik onom sa Nadalom i Federerom.

- Apsolutno! Ja sam rekao još kada je Alkaraz osvojio Madrid, da on jedini može da bude konkurencija Novaku. Bez obzira na Zvereva, Cicipasa, pa i Sinera koga ja veoma cenim. Smatram da Španac jedini ima i fizičkog, ali pogotovo mentalnog potencijala da se nosi sa Novakom. Sa samo 20 godina da igra toliko zrelo, to je zaista za svako poštovanje i svaka mu čast.

foto: USA TODAY Network / ddp USA / Profimedia

Pitali smo Pilića koliko još Đoković može da igra na visokom nivou, s obzirom da ima 36 godina i da ne namerava uskoro da ide u penziju.

- To je teško pitanje. Mislim još minimum dve godine, ali znajući njega i njegov profesionalizam i način ishrane, kao i to da igra samo veće turnire i grend slemove, smatram da će Novak moći mnogo više.

Budući da je Đoković osvajanjem pehara u Sinsinatiju osvojio svoju 95. titulu u karijeri, ispred njega se na večnoj listi nalaze samo Federer sa 103 i Džimi Konors sa 109. Ostaje pitanje da li će Novak u budućnosti uspeti da obori i taj rekord.

- Iz nekoliko razgovora koje sam vodio sa njim znam da mu je najveća želja da obori rekord po grend slemovima, a priliku za to će već imati na US openu. Po mom mišljenju postoje dva najveća rekorda u tenisu koji su za svako poštovanje. To je Nadalovih 14 titula na Rolan Garosu i Novakovih 400 sedmica na prvom mestu ATP liste. Njemu su najvažniji grend slemovi i on će kao što je već unazad dve godine radio da se čuva i da tempira formu za te najvažnije turnire - bio je više nego jasan Nikola Pilić u razgovoru za naš portal.

Kurir sport / M. Igrutinović