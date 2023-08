ALKARAZ PRED START JU ES OPENA: Novak je mentalna stena!

Aktuelni svetski broj 1 i braneći šampion Ju Es Opena Karlos Alkaraz je u do sada nedoživljenoj situaciji u svojoj karijeri.

Ovaj simpatičan dvadesetogodišnjak je u Njujorku "dvostruko veća meta" za svoje izazivače, a sve što je viđeno u poslednja tri meča protiv najtrofejnjeg aktivnog igrača na turneji Novaka Đokovića povod je za brojne komentare i nagađanja – naročito posle fantastičnog finala Sinsinatija pre dve nedelje.

Iako se ne služi engleskim jezikom ni približno dobro kao većina njegovih kolega sa turneje, i dalje je zanimljivo čuti kako glase njegovi odgovori na razna pitanja koja su aktuelna na pred-turnirskim konferencijama za medije.

"Šta je to što vam najviše imponuje kod Novaka kao igrača – a što biste mogli da primenite u vašoj igri?", glasilo je najzanimljivije pitanje za Karlitosa, na koje on bez previše razmišljanja odgovara:

"Svima je jasno da je Novak jedan od najvećih tenisera u istoriji, bez bilo kakve sumnje. Sve što njegovu igru čini takvom kakva jeste je neverovatno. Ono što mi najviše imponuje je što je u mentalnom smislu – kao stena. On se nikada ne predaje. Ma koliko bio težak momenat u kome se nalazi, uvek će naći način da sebi pruži priliku da meč produži i dođe u poziciju da pobedi. To je po meni ono što je najvažnije u njegovom pristupu igri – i to nastojim da uvedem u svoju igru i odnos prema meču takođe. Bolji primer od našeg finala u Sinsijatiju – ne postoji, i iz toga nameravam da učim i izvedem prave pouke", jasan je Karlos.

Po čemu je Karlos Alkaraz drugačiji čovek nego što je bio pre godinu dana – interesovalo je medije?

"Ah, moj život se zaista puno promenio", uz osmeh kaže "broj 1" i nastavlja: "Možda je drugačiji i po tome što me stalno pitaju o tome što sam postao poznat, što ljudi prepoznaju moje ime – a naročito posle Ju Es Opena prošle godine."

"Sa druge strane, moj privatni život je ostao potpuno nepromenjen. Isti sam čovek, normalan van terena – dok mislim da sam na terenu zreliji i bolji igrač sveukupno. Sa ponosom gledam na svoj prvi osvojeni Slem ovde prošle godine – ali sam srećan da sam ovde danas kao zreliji čovek i bolji igrač. Uz uspehe je ponekad teže zadržati svoju privatnost – čak i ovde u Njujorku, i popularnost nema uvek poželjne posledice – iako treba naučiti uživati i u tome", kaže on.

Da li ga brine status branećeg šampiona?

"Pomalo, ali se trudim da ne mislim o tome. Tokom ove nedelje pripremnih treninga, nastojao sam da radim baš isto što sam radio i prošle godine, da treniram sa istim intenzitetom kao što ću igrati u meču. Nisam uopšte fokusiran na činjenicu da branim trofej ili bodove, već na nivo svoje igre. Nastojaću da napredujem iz treninga u trening – sa nadom da ću to preneti na svoje mečeve", ističe Karlos.

Vuk Brajović / Kurir sport