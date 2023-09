SABALENKA OD PONEDELJKA NAJBOLJA TENISERKA SVETA: Plasirala se u četvrtfinale, pa otkrila kako joj je Novak čestitao!

Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva SAD, pošto je prošle noći pobedila Ruskinju Dariju Kasatkinu sa 6:1, 6:3.

Sabalenka je protiv 14. teniserke sveta slavila posle sat i 16 minuta igre.

Ova 25-godišnja Beloruskinja je sedam puta oduzela servis Kasatkinoj, upisala 31 direktan poen i 23 neiznuđene greške. Takođe, ograničila je Ruskinju na samo 47 osvojenih poena na prvi servis.

Sabalenka će se za plasman u polufinale poslednjeg grend slem turnira u sezoni boriti sa Kineskinjom Ženg, koja je u osmini finala bila bolja od Uns Džabir iz Tunisa sa 6:2, 6:4.

U preostalim mečevima četvrtfinala sastaće se Jelena Ostapenko - Koko Gof, Karolina Muhova - Sorana Kirstea i Medison Kiz - Marketa Vondroušova.

Sabalenka će nakon US opena preuzeti prvo mesto na WTA listi, pošto će u ponedljak preskočiti Igu Švjontek koja je neočekivano eliminisana već u četvrtom klolu.

Harizmatična Beloruskinja otkrila je da je dobila mnogo čestitki tim povodom, a da je najduhovitiju poslao srpski teniser Novak Đoković.

"Dobila sam dosta poruka, veliku podršku od mnogo ljudi, igrača. Najsmešnija je bila od Đokovića jer će i on posle US Opena biti broj 1. Neko nas je pomenuo sa ovim smešnim naočarima za sunce sa US Opena. Samo mi je poslao: "Nasmeši se ako ćeš uskoro postati broj jedna na svetu." Bilo je to najsmešnije", otkrila je Sabalenka.

