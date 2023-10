NOVAK JE ZA SADA SIGURAN! Alkaraz je porazom u Pekingu POMOGAO ĐOKOVIĆU - evo šta ih čeka do kraja godine u borbi za PRVO MESTO!

Sedmi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u finale turnira u Pekingu, pošto je u dva seta pobedio Španca Karlosa Alkarasa, koji je ovim porazom "pomogao" Novaku u borbi za prvo mesto na ATP listi.

foto: EPA/WILL OLIVER

Karlos Alkaras je zaradio 180 bodova na turniru u Pekingu i primakao se Đokoviću, koji je izgubio 250 jer nije igrao u Astani.

Alkaras je smanjio zaostatak za 430 bodova i sada je ta razlika 2.830 bodova. Do kraja godine, Novak Đoković igraće Masters u Parizu i Završni masters u Torinu, što će igrati i Alkaras, ali će on igrati još dva turnira. To su još Šangaj i Bazel, Masters i turnir iz serije 500.

foto: Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Španac ništa ne brani do kraja godine, dok Đoković brani 600 poena iz Pariza i 1.500 iz Torina.

(Kurir sport)