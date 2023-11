"NE MOGU POUZDANO DA ODGOVORIM NA TO PITANJE" Alkaraz sve ŠOKIRAO posle neočekivane eliminacije: "Nisam iznenađen..."

Od izveštača Kurira iz Pariza - Vuka Brajovića

Teniski svet slavi Romana Safiulina, autora najvećeg iznenađenja sezone – pobede nad drugim igračem sveta i pretendentom za povratak na vrh ATP karavana, Karlosom Alkarazom. Veliki “sportsmen” iz Mursije je – i pored ovog neprijatnog poraza u delu sezone koji mu već tri puta uzastopce ne pruža lepa sećanja – čestitao Rusu na odličnoj pobedi na terenu, a predstavncima medija je rekao sledeće:

“Safiulin me uopšte nije iznenadio, jer sam pratio njegove nastupe na veoma visokom nivou prethodnih meseci. Pobeđivao je važne protivnike, stizao do finala turnira – i bilo je očekivano da će igrati odlično večeras”, naglašava Alkaraz.

Upitan da opiše svoja osećanja – i odgovori na sumnje da možda nije bio fizički u dobrom stanju, Španac odgovara: “Ne, uopšte nije bilo do fizičkih problema. Jednostavno se nisam osećao dobro na terenu celo veče. Moram puno toga da popravim u svojoj igri, da naporno treniram. Mislim da se nisam dobro kretao, iako sam u načelu imao kvalitetne udarce. Ipak, u segmentu kretanja sam podbacio, i na tome moram značajno da poradim kako bi udarci bili precizniji, bolji…” naglašava on.

foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Da li će Alkaraz imati dovoljno vremena da u preostale dve nedelje podigne svoj nivo igre pred Završni Masters u Torinu?

“Iskreno, ne mogu da odgovorim pouzdano na to pitanje”, iskren je Alkaraz, i nastavlja: “Pred nama je dovoljan broj dana za rad na podizanju forme do željenog nivoa, ali ovo nije pravi trenutak da se priča o tome. Da budem sasvim jasan – potrebno mi je malo vremena da se utisci slegnu posle ovog poraza kako bih uopšte mogao da razmišljam o tome šta me čeka narednih dana – i šta I kako ću tačno da radim. U načelu, ima dovoljno vremena pre Torina”, napominje Karlos.

Zbog čega je Pariz do sada bivao “baksuzan” za njega – pitali su mediji? “Zaista ne znam… Mislim da je više do toga što je sezona bila zaista veoma dugačka i da je to prvenstveno uticalo na moju igru. Ovaj turnir sa sobom redovno nosi veliki broj iznenađenja – i smatram da je glavni razlog tome što su svi već dosta umorni od svega kroz šta su prolazili od početka godine. Ipak, ako zanemarimo opšta mesta – lično ne znam šta je toliko negativno uticalo na mene – ali ću analizirati situaciju sa svojim timom i nastojati da budem bolji u ovom delu godine tokom narednih sezona”, zaključuje “bez zaključka” Alkaraz.

Kurir sport / Vuk Brajović

BONUS VIDEO:

01:01 Novak i Jelena zaplesali na koncertu Hausera