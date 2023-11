"IDEALAN POKLON BI BIO DA MI SE SMIRI STOMAK" Đoković govorio o AGONIJI kroz koju prolazi: "Nadam se da ću IMATI ENERGIJE!"

Novak Đoković imao je dosta muka protiv Talona Grikspora u Parizu, ali je ipak uspeo da reši meč u svoju korist posle velikog preokreta (4:6, 7:6, 6:4) i plasira se u četvrtfinale gde će igrati protiv Holgera Runea.

U komentaru na meč i okolnosti koje su uticale na njegov promenljiv tok, Novak detaljno objašnjava:

“Dobro sam počeo meč, igrao odlično, ali sam na 4:2 ostao bez goriva – što je on odlično iskoristio i u potpunosti se vratio u meč. Najveći razlog za moj pad je što se već nekoliko dana borim sa stomačnim gripom – i provodim možda i više vremena “na šolji” nego na terenu. Danas je verovatno bio najgori dan za mene u zdravstvenom smislu. Bio sam na pomolu da izgubim, on je bio veoma blizu pobede – i uopšte ne bi bilo nezasluženo da je to bio konačni ishod.”

foto: CHRISTOPHE SAIDI / Sipa Press / Profimedia

Pokušavao sam da održim servis i da nekako doguram do taj-brejka, što se desilo u drugom setu. Imao sam puno sreće u nekoliko razmena, odigrao solidan taj-brejk – a onda počeo bolje da se osećam u trećem setu. Na kraju sam veoma srećan što sam uspeo da prevaziđem sve izazove sa kojima sam bio suočen večeras

Zamoljen da prokomentariše ono što ga čeka u četvrtfinalu – a naročito u svetlu narušenog zdravlja, Novak kaže:

“Bivao sam u ovakvim situacijama – na sreću ili nesreću – puno puta pre, i u načelu znam šta bih trebao da radim – ali ne mogu da predvidim koji će biti rezultat tih nastojanja. Nadam se da ću imati dovoljno energije da se borim za pobedu protiv snažnog Runea u tri seta – ako bude trebalo. Od sada će izazovi biti još veći – i toga sam svestan – ali se nadam da ću se baviti više igrom nego bilo čim drugim.”

Publika je bila možda i previše “gruba” prema tebi večeras. Negodovala je i navijala protiv tebe, ti si je onda podsticao da budu još glasniji – pa su ti udovoljili u tome. Kako se boriš sa tim – pitali su mediji

“Navikao sam na tako nešto, ali je to okej. Da budem iskren – u pitanju je pre svega bio izraz nepoštovanja prema obojici igrača, u momentima kada se meč lomio – ali, šta je- tu je. Meč je bio uzbudjliv, to je podstaklo ljude, poželeli su da utiču na njegov tok – ali je ipak tenis preovladao.”

foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Neki bi prokomentarisali da vam je možda bilo potrebno da malo isprovocirate publiku – da biste digli nivo energije i svoje igre. Šta kažete na to?

“Aha, znači vi smatrate da sam ja provocirao publiku, a ne ona mene? (smeh) Šta vi mislite – iz vaše stolice na tribinama?

Bilo je podjednako – kažete?

Ne bih se uopšte složio sa vama, jer smatram da nisam ama baš ništa uradio da bih provocirao publiku – ali tako to biva… Pariska publika je “veoma specijalna”, i to su dobre reči koje je opisuju – ali to je sve okej,” rezimira Novak na ovu vruću temu.

Da li uspevate da sebi jasno predstavite šta biste mogli da izgubite – u trenucima kada doživite pad u energiji? Da li vam je um čist, bez obzira na telesni napor i energiju koju ulažete u borbu?

“Teško je imati čist um kada provodite više vremena u WC-u nego na terenu, i činjenica je da mi je nivo energije bio veoma nizak poslednjih dana. Idem iz dana u dan – gde je danas bilo najgore – I nadam se da će sutra biti bolje i stvari ići ka pozitivnom razrešenju za mene. Ovo je svakako bio jedan od onih mečeva gde morate da prihvatite ovakve okolnosti i probate da ostanete u njemu. Uspeo sam da iskoristim servis kako bih se održao iznad poraza – ali su bukvalno lopte odlučivale o tome da li ću biti eliminisan ili ostati u turniru. To ovu pobedu čini još slađom I važnijom za mene – u mentalnom smislu.”

foto: Screenshot

Koliko često koristite posebne vežbe disanja da popravite svoje fizičko stanje u ovakvim situacijama?

“Često koristim to, ali večeras mi nije mnogo pomagalo – jer sam bio bolestan. Ono što ste primorani da radite je da izaberete gde i kada ćete plasirati svoju energiju, kada ćete dodati gas i zaigrati brže. Što duže su poeni trajali, bivalo mi je gore – ali sam ipak uspeo da se malo oporavim u trećem setu i našao rešenja da u ovakvim okolnostima dođem do pobede. “

Da li protiv Runea očekujete slične izazove kao u finalu prošle godine?

“Već mesecima nije u najboljoj formi, ali od kada je Boris stao uz njega – čini mi se da je probio mentalne barijere i da se vraća na prethodni visoki nivo. U smislu igre, Holger je jedan od najboljih igrača na turneji na svim podlogama, što je dokazao više puta. Ako budemo igrali ponovo u Bersiju, nastojaću da se što bolje oporavim kako bismo ponovili kvalitet našeg prethodnog meča. “

Na delu konferencije za štampu na srpskom jeziku, prvo pitanje je bilo – da li je savremeni tenis dostigao neke limite, jer se isuviše često dešava da igrači ostaju i preko 3 sata na terenu, imaju premalo vremena da se povrate...?

“To je sada predmet otvorene diskusije. Ima onih koji smatraju da je nužno uvesti dan odmora u ovakvim situacijama, što je u skladu sa odlukom da se Mastersi produže na 12-14 dana. Postoje i oni koji smatraju da to ne bi trebalo da se radi, među kojima sam i ja. Ako bi sledili prvu opciju, ispada da vam prođe godina na Grend Slemovima i Mastersima. Po meni bi bilo idealno kada bi se dodao još jedan dan, kada bi turniri kretali dan ranije – kako bi umesto 7 dana Mastersi trajali 8 dana. Valjalo bi ubaciti jedan dan pauze posle prvog niza mečeva. Intenzitet je veliki, ali je to ono što si potpisao kada si odlučio da igraš profesionalni tenis. Ne postoji idealan raspored, i nalazio sam se toliko puta u ovoj situaciji u životu – i nalazio rešenja, pa mi je drago da sam u tome uspeo opet večeras”, naglašava Novak.

foto: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

Upitan šta bi voleo da pokloni sebi posle ovakvog meča – koji je više podsećao na dug i neizvestan hod preko veoma tanke žice, Novak uz osmeh kaže:

“Idealan poklon bi mi bio – da mi se smiri stomak i da se lepo naspavam, a ja ću se pobrinuti za sve ostalo!”

Društvene mreže su posvetile veliku pažnju njegovom stajlingu na Pariskom Mastersu, pa smo Novaka pitali da li je to možda izraz neke novonastale simpatije prema Fiorentini – s obzirom na dominantnu violet boju?

Uz smeh Novak odgovara: “Ove boje nisu izraz simpatija prema Fiorentini…. Moram da kažem da je Lakost bio veoma hrabar u ovom izboru boja, i prvi put nosim ovakvu kombinaciju. Neki je vole, neki ne mogu ni da je pogledaju – i dobijao sam razne reakcije u poslednjih par dana…”

