"MOŽDA ME MALO SUSTIŽE TO ŠTO IGRAM IZ DANA U DAN" Novak posle iscrpljujućeg plasmana u finale Pariza: Nadam da ću biti na nivou

Neverovatan. Nepobediv.

Čudesno je bilo gledati Novaka Đokovića pri obraćanju medijima posle tri sata do krajnosti iznurujuće borbe – osveženog, nasmejanog, duhovitog…

Skoro neverovatno.

Da je nepobediv – i kada je najspremniji, najzdraviji – i kada se nalazi i oseća kao da je na suprotnoj strani svih parametara – volšebno dokazuje i ove nedelje u Parizu. Kako je moguće navići se na činjenicu da – i kada ulazi u dve nedelje mentalno najkomplesnijeg Grend Slem turnira u životu sa izuzetno neugodnom povredom zadnje lože u Melburnu ove godine, ili se bori protiv publike, protivnika i predrasuda (struke) i na minulom Rolan Garosu – a iznuren do bojazni za njegovo zdravlje u Sinsinatiju “staje na crtu” neverovatno spremnom i motivisanom mladom šampionu koji je već perjanica budućnosti svetskog tenisa – Novak uvek može da pobedi, jedno je od istorijskih čuda i fenomena savremenog sporta – ali i medicine, pa i one duhovne strane života.

I pored svega što je svako od nas doživljavao uz njega u meču protiv sjajnog Andreja Rubljova – tek koji minut kasnije – lako se prebacujemo u opušteno raspoloženje uz njega – pred mikrofonima i kamerama svetskih medija…

“Viđamo se svakog dana, razni stajlinzi – kao da je neka kombinacija nedelje mode i tenisa”, šali se pri prvom intervjuu ove večeri. Kome je do poslednjeg poena ovog preteškog meča bilo do šale – ponovo – svaka mu čast, ali ni takvi ne bi verovali u ono što čuju i kako njihov ljubimac izgleda posle tri sata mučeničkih iskušenja.

Prvo pitanje – šta se dešavalo sa zdravstvenim stanjem, vidno narušenim u prva dva seta?

“Ustao sam raspoložen i u dobrom stanju jutros, ali na sat vremena pred meč – ponovo je krenulo nizbrdo. Ne da se ovo dešavalo prvi put – ali sam uspevao da se relativno dobro izborim sa situacijom prethodnih dana”, otkriva Novak, i nastavlja – o meču:

“Sa druge strane mreže sam imao verovatno najbolje izdanje Rubljova u karijeri. Znao sam da raspolaže brojnim kvalitetima, i tokom skoro celog meča je igrao bezgrešan tenis. Nije mi dao prostora za disanje, da se razmašem; bio je agresivan – očekivano iz forhenda, ali danas i iz behkenda. Servirao je sjajno, i morao sam da nađem načina da se održim u meču – za šta je presudnu ulogu imao servis. Pronašao sam dobre servise u pravim trenucima, bilo da su to asovi ili oni koji su mi otvarali poen. Uspevao sam da ih plasiram precizno kada mi je to trebalo, i uspeo da se izvučem iz ponora”, ističe Novak.

foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

“Ponekad smo suočeni sa izazovom da – uprkos svemu – moramo da iznađemo način da dođemo do pobede, i današnja taktika se bazirala na servisu i ulasku u taj-brejk drugog seta. Uspevši da ostvarim zamišljeno, uzeo sam desetominutni tajm-aut, oporavio se fizički – I nastavio sa dobrim servisima. No, postao sam agresivniji i opasniji u njegovim servis-gemovima, I znao da će doći momenat kada ću stvoriti šansu za brejk. Žao mi je što je Andrej meč završio sa duplom greškom – ali je odigrao meč za svaku pohvalu”, naglašava Đoković.

Na komentar da je umeo da kaže da “gubi po jedan život svakog dana takmičenja na Grend Slemovima” – upitan je da opiše kako se onda sa tim poredi ovaj Masters?

“Nije baš tako ovde, da budem iskren. Telo se dobro oporavlja posle mečeva i turnira, što je veoma zadovoljavajuće posle navršenih 36 godina – ali naravno da ništa nije isto kao što je bilo pre 10 godina. Možda me malo sustiže to što igram iz dana u dan – i mečeve od tri sata i seta već treći dan uzastopce – a da sam u dva rezultatski zaostajao. Pobeda vredi više kada je ostvarite u situaciji kada se ne osećate dobro i zaostajete rezultatski, nalazite se na ivici da izgubite meč. Ne znam kako ću izgledati i osećati se sutra, ali je dan velikog finala i igraću protiv velikog rivala koji je u sjajnoj formi – pa se nadam da ću biti na nivou i da će biti zabavno”, naglašava on.

foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Šta je to što učinite da se izvučete iz ovakvih situacija – u odlučujućim trenucima?

“Morate da održite veru u sebe, mišljenje da I dalje imate nešto da učinite na terenu i obrnete zbivanja u svoju korist. To je bilo osnovno danas, ali pored toga i nastojanje da se igra mudro, da se razume šta je u taktičkom smislu potrebno da se promeni protiv ove nedelje fantastičnog protivnika koji mi nije dao da se približim osnovnoj liniji. Morao sam da serviram dobro – a u taj brejku sam pronašao i nekoliko sjajnih riterna, što mi je dalo prostora da se posle tog dela igre oporavim i uđem svežiji u treći set. Nastavio sam da dobro serviram, vrebao prilike na njegov servis, bio uporan, igrao poen za poenom – poučen iskustvima sa mojim stanjem iz prethodnih dana, i na kraju sam veoma ponosan na ovu pobedu. Pomalo sam iznenadio samog sebe, jer mi se na terenu više puta činilo da je to – to, i da nema više energije. Ali se onda desi nešto što tu energiju stvori, I pomogne mi da prevaziđem izazov – pa se nadam da je ostalo još malo energije i za sutra”, prenosi nam prvi igrač sveta.

Na molbu da najavi sutrašnje finale protiv Dimitrova, Novak kaže: “Mi se znamo veoma dobro i dugo, i raduju me njegovi uspesi ovde i u poslednjih nekoliko meseci – tokom kojijh verovatno igra svoj najbolji tenis u karijeri. On je bio treći igrač sveta, dvostruki osvajač Mastersa i igrač koji je nastupao na najvišem nivou tokom većeg dela svoje karijere. Svi znamo koliko dobro se kreće na terenu, koliko je talentovan, kreativan i nepredvidiv teniser koji raspolaže velikim asortimanom udaraca. Ima jak servis, stabilan je na osnovnoj liniji, brz je u defanzivi; odličan je na mreži, odlikuje ga fantastičan slajs bekhend, igra u tranziciji, mogućnost da odlično “miksuje” igru. Ukratko, ne postoji ono što Grigor ne može da odigra, i uopšte me ne iznenađuje to što je u finalu. Uvek sam bio svestan njegovih kvaliteta – i radujem se odličnom finalu protivnika koji su uvek uživali u uzbudljivim mečevima koje su igrali!”

foto: David Winter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak nikada nije izgubio polufinale u Parizu – a pred njim je deveto finale, pa je bilo interesantno čuti zbog čega njemu Pariz toliko leži?

“Obožavam da igram u dvorani – a razlog za to je što sam tokom teniskog odrastanja u Srbiji bio primoran zbog vremenskih uslova da igram 5-6 meseci u zatvorenom svake godine. Drugi važan razlog je što sam 4 godine trenirao u Akademiji Nikole Pilića, igrajući na više veoma brzih podloga u dvoranama. Bio sam naviknut na ove uslove i zavoleo sam igru u dvorani – što se vidi po mojim dosadašnjim rezultatima. Takođe – nalazimo se na kraju sezone, i postoji grupa igrača koja je već umorna od duge sezone i želi da se obaveze što pre okončaju. Opet, ima i onih koji koriste ovaj period godine da se do poslednjeg poena bore da uđu u najboljih 8 (ili 10) za Torino – a ima i igrača koji žele da završe sezonu na najbolji mogući način i sa najviše energije pristupaju mečevima baš u ovom periodu. Ja verovatno pripadam poslednjoj grupi, jer nastojim da dobro okončam i započnem sezonu – što sam uspevao da činim kroz godine. Zbog toga je Pariz Bersi bio jedan od najuspešnijih Mastersa za mene”, detaljan je Novak.

U razgovoru na našem jeziku, Novak je – tradicionalno – najotvoreniji i najjasniji, a na pitanje – odakle misli da će moći da izvuče energiju za sutrašnje finale – odgovara: “Pa odakle je inače izvlačim svih ovih dana? To je Božja energija, blagoslov – i to je nešto u šta duboko verujem i iz čega sam toliko puta dobijao tu Božanstvenu energiju koju posebno osećam. Sam sebe iznenadim time odakle izvire energija – I smatram da je to iz vere i osećanja prisutnosti Božanskog. Sa druge strane, uspevam da ostvarim koncentraciju u najvažnijim trenucima – kada je potrebno odigrati taktički dobro, postaviti se dobro na terenu. U pitanju su nijanse, i danas je to bilo najpotrebnije – s obzirom da sam igrao protiv tenisera koji je u izuzetnoj formi.

foto: AP Photo/Michel Euler

Na kraju, interesovalo nas je da prokomentariše pojam nepobedivosti – jer, iako je to neostvarivo – u njegovom slučaju se ponekad čini da je on upravo takav, što potkrepljuje sve viđeno u poslednjim teškim I komplikovanim mečevima ovde u Parizu…

“Naravno, niko nije nepobediv – ali mi je drago da postoji ta aura oko mene, da ljudi smatraju da sam nepobediv i da igrači to osećaju na terenu. To mi je jako važno, želim da to oni osete – jer me to stavlja u mentalnu prednost u odnosu na njih. Opet, nakon niza izvrsnih rezultata svih ovih godina – i, naravno, i ove – ne uzimam zdravo za gotovo ni jedan meč, i znam da mi ga protivnik neće “pokloniti” čim se nađemo na terenu. Naprotiv, mislim da svako protiv mene nastoji da igra svoj najbolji tenis – i uglavnom se to dešava jer nemaju šta da izgube i imaju motiv više. To je bio slučaj i ove nedelje sa tri poslednja protivnika – protiv kojih nisam igrao svoj najbolji tenis – ali sam uspeo da “preživim” na terenu i nađem način da pobedim”, zaključuje čudesni čovek Novak Đoković pred svoje deveto finale u Bersiju.

(Vuk Brajović)

00:53 Dvorana Bersi u Parizu