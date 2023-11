ĐOKOVIĆ NA PITANJE O BRUTALNOM MEČU I PROBLEMIMA SA STOMAKOM: Tri dana se osećam loše! Rubljov me je mučio kao što zmija guši žabu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković ocenio je da je zaslužio plasman u finale mastersa u Parizu.

- Mislim da je odlučilo to što sam malo bolje disao, imao malo više vremena da udarim loptu. Rubljov me je mučio kao što zmija guši žabu. Igrao je na jako visokom nivou, prektično bez greške set i po. Ima veliki kvalitet, igrao je danas fantastično. Ne verujem da sam ikada igrao protiv boljeg Ruboljova. Mučio sam se sa svojim fitnesom na početku, ali kada je to prošlo bilo je bolje. To je bilo očigledno u drugom setu, kada sam sjajno servirao, i to je pomoglo. Mislim da sam uvek bio tu negde na njegovim servis gemovima u trećem setu. Na kraju je nesrećna dupla servis greška njegova presudila. Mislim da sam zaslužio pobedu s obzirom na količinu napora. Najponosniji sam baš na to što sam prošao kroz jako teške mečeve na ovom turniru. Jako loše sam se osećao prethodna tri dana. Pronašao sam nekako energiju i snagu, verovao sam da mogu da se vratim. Verujem da će se to desiti i u finalu - poručio je Novak Đoković posle meča.

Novak je osam puta igrao u polufinalu Pariza i svako je dobio do sada. Igrao je osam finala i dobio šest do sada.

