DIMITROV IZBACIO ALKARAZA, MEDVEDEVA I CICIPISA, A POSLE PLASMANA U FINALE PARIZA KAŽE: Svejedno mi je ko mi je protivnik

"Mislim da igram svoj najbolji tenis – bolji i nego 2017. kada sam osvajao Sinsinati i Završni Masters. Priželjkivao sam ovu nedelju da bih rezimirao kako se osećam u mentalnom i fizičkom smislu, i nedelju dana kasnije – nalazim se u finalu. Teško da može biti bolje – ali i pored toga – moj kompletan fokus je posvećen sledećem meču“, na početku obraćanja medijima kaže prvi finalista Roleks Pariz Mastersa Grigor Dimitrov posle sjajne pobede u veoma turbulentnom i kvalitetnom meču sa Cicipasom od 2:1.

Upitan da li posvećuje pažnju dosadašnjim rezultatima protiv narednih protivnika (Novak 1-11, Rubljov 3-4, negativno sa obojicom) očekivano je da “ovakav” Dimitrov odgovara:

“Ne, ne bavim se previše prethodnim rezultatima niti statistikom, i skoro mi je svejedno ko će biti moj protivnik. Svaki meč je poseban, različit – i meni je najvažnije da budem u kontroli svoje igre i dam svoj maksimum”, naglašava on.

Uz napomenu da je ove nedelje pobedio Alkaraza, Medvedeva I Cicipasa – igrače koji nisu bili na turneji kada je on postizao svoje najbolje rezultate – medije je interesovalo da li je ovo “Grigorova renesansa” i kako uspeva da ih pobeđuje uprkos značajnoj razlici u godinama?

“Ovo je njihovo vreme, I to je svima jasno”, odgovara Dimitrov uz osmeh, I nastavlja:

“Nisam puno pratio šta se priča na društvenim mrežama, ali sam zahvalan na ljubavi, podršci I lepim rečima koje mi ljudi upućuju u čestitkama za moju igru. Prošao sam kroz veoma težak period, uz puno turbulencija – i to ne može nikako drugačije dfa se nazove. Uživam u svakom trenutku svoje igre, jer kao sportista nikada ne znate kada može da se desi neka povreda – ne daj Bože – ili da upravo taj bude vaš poslednji meč. Toliko puno stvari naizgled imaju važnost, ali u suštini nisu toliko bitne koliko je to da stvarate sebi šanse za pobedu tokom meča. Jedino mi je to bitno u ovom trenutku”, ističe on.

Da li ste sada mnogo više takmičar nego samo odličan teniser?

“Siguran sam da na to utiče i iskustvo, ali nisam imao puno vremena da razmišljam o tome usled brojnih zahtevnih takmičenja, naročito po Aziji. Ne bavim se time zašto sam sada drugačiji nego pre i zbog čega možda reagujem intenzivnije u nekim trenucima. Svaki naredni protivnik sa sobom nosi novi set izazova, i ponosan sam na sebe kada u različitim okolnostima uspevam da stvorim šanse za prednost. Svakako ne čekam da mi protivnik svojom greškom pruži šansu, već je aktivno tražim – i da pobedim ili izgubim po svojim pravilima. U tom smislu – posmatram svoj život na terenu i van njega kao potpuno integrisane procese, i u stanju sam da kontrolišem svoje ponašanje, stavove. Ne gledam na život kroz propuštene šanse ili greške, iako ih je naravno bilo puno – već prihvatam sve što mi je život “servirao” i sa čim sam morao da se suočavam – kako bih ponovo stvorio šansu za prednost, pobedu. Zbog toga – iskoristite tu šansu kada vam se ukaže – i nastojim da se time bavim najviše, u svakom smislu”, zaključuje ove nedelje sjajni Grigor Dimitrov pred veliko sutrašnje finale u Bersiju.

Vuk Brajović / Kurir sport

