ĐOKOVIĆ NE MOŽE OVAKO DA NASTAVI! Neočekivane reči čuvenog tenisera o Novaku: Da je sve kako treba, igrao bi svake nedelje!

Čuveni francuski teniser, Žil Simon, otkrio je pomalo iznenađujuće mišljenje o Novaku Đokoviću.

Novak i nekadašnji francuski teniser uvek su imali dobar međusobni odnos, pun poštovanja, a to se nije promenilo ni nakon što je Simon završio karijeru.

Francuz je uvek imao lepe reči o Novaku, bez obzira na to što je Srbina pobedio samo u prvom od njihovih 12 mečeva.

Ovaj put, Simon je poručio da veruje da Đokoviću nije ostalo još puno vremena u teniskom vrhu.

- Igra veoma malo, fokusira se samo na velike turnire. Toliko je jak, zna kako da se spremi. Ali, ne može više tako da nastavi. Da sve ide kako treba sve vreme, igrao bi svake nedelje kao kad je imao 25 godina. Veoma je pažljiv, veoma profesionalan, izuzetno snažan, nije potrebno to posebno naglašavati - rekao je Simon u razgovoru za "Bein Sport".

foto: Profimedia

On je dodao da smatra da će 2024. godina biti poslednja velika u karijeri najboljeg tenisera svih vremena.

- Osvojio je US Open, to je bilo veoma važno za njega. Mogu da zamislim kako će osvojiti još jedan ili dva grend slema sledeće godine. Ne mislim da može da osvoji 30 grend slem titula. Znam da postoje oni koji misle da će osvajati još po tri sledeće dve godine. Lično, ne delim takvo mišljenje. Želim mu to, jer nemam ništa protiv njega, ali ne mislim da će se to desiti - zaključio je Simon.

Podsećamo, Đoković je u dosadašnjem toku karijere osvojio 24 grend slem trofeja. U Maju naredne godine napuniće 37 godina.

Kurir sport

Bonus video:

00:05 Novak na meču u Parizu