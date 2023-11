NAJSLAĐI MOMENAT MASTERSA U PARIZU! Novak Đoković priredio uspomenu za ČITAV ŽIVOT jednoj devojčici: Snimak koji OBILAZI planetu!

Novak Đoković nastavio je sa dominacijom u svetu tenisa.

Srpski as stigao je do titule na mastersu u Parizu i to tako što je u dva seta bio bolji od Grigora Dimitrova, a po završetku finalnog meča oduševio je čitavu planetu.

Prvo je bio akter sprečavanja tragedije kada je grupa navijača umalo pregazila jednu devojčicu koju je potom i sam Novak tešio, a onda je drugom detetu priredio uspomenu za čitav život.

Devojčica je tražila autogram Đokoviću, a on je pokazao svu svoju veličinu. Stao je, razgovarao sa njom i snimak njihovog susreta je postao najslađi momenat mastersa u Parizu.

Ubrzo je snimak njihovog razgovora postao viralan te je obišao planetu i oduševio navijače u svakom kutku sveta.

