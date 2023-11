KOLIKO JE NOVAK POTCENJEN? Podatak za rubriku "VEROVALI ILI NE": Federer iz penzije zarađuje skoro TRI PUTA VIŠE od Đokovića!

Koliko je Novak Đoković potcenjen kada je svet sporta i marketinga u sportu u pitanju? Najbolji odgovor donela je čuvena Forbsova lista najplaćenijih sportista na planeti na kojoj Nole prednjači kada su aktuelni teniseri u pitanju, ali je daleko od top deset kada se svi gledaju.

Ono što posebno "bode oči" jeste to da Rodžer Federer zarađuje skoro tri puta više od Novaka Đokovića i pored toga što je uveliko u penziji! Švajcarac je u periodu maj 2022. - maj 2023. godine zaradio 95.100.000 dolara dok je Srbin prihodovao 34.500.000 dolara.

Federer se nalazi na devetom mestu Forbsove liste i to sve zahvaljujući sponzorskim ugovorima. Njegova lista partnera ostala je ista kao i u prethodnim godinama, a pored toga stigao je i do licencnog ugovora sa proizvođačem naočara Oliver Peoples za brend sa svojim inicijalima RF. Rodžer, takođe, ima značajan udeo u brzorastućoj švajcarskoj kompaniji za obuću On.

Kada se sve ovo pogleda može se primetiti da Novak i pored svog sportskog ponašanja i sjajnih rezultata nije atraktivan sponzorima kao Federer i daleko je potcenjeniji od švajcarskog asa.

Što se same liste najplaćenijih sportista tiče, top deset izgleda ovako: Kristijano Ronaldo 136.000.000 dolara Lionel Mesi 130.000.000 dolara Kilijan Mbape 120.000.000 dolara Lebron Džejms 119.500.000 dolara Kanelo Alvarez 110.000.000 dolara Dastin Džonson 107.000.000 dolara Fil Mikelson 106.000.000 dolara Stef Kari 100.400.000 dolara Rodžer Federer 95.100.000 dolara Kevin Durent 89.100.000 dolara

Podsetimo, Forbsova lista najplaćenijih sportista sačinjena je od nagrada, plata i bonusa zarađenih između 1. maja 2022. i 1. maja 2023. Podaci o zaradi van terena su procena sponzorskih ugovora, naknada za pojavljivanje u javnosti i prihodi od licenciranja za period od 12 meseci koji se završava 1. maja 2023. Forbs ne uključuje prihode od ulaganja, kao što su isplate kamata ili dividendi, ali uzima u obzir isplate akcija koje su sportisti prodali. Forbs ne odbija poreze ili plate menadžerima. Lista uključuje sportiste aktivne u bilo kom trenutku tokom prethodnog perioda od 12 meseci.

