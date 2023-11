EVO ŠTA SE DESI KAD NOLE POBESNI! Najluđi prizor sa meča: Pogledajte gde su završili Đokovićevi POLOMLJENI reketi! HIT FOTKA!

U prvom kolu Zlene grupe na startu Završnog mastersa u Torinu najbolji teniser sveta Novak Đoković pobedio je Danca Holgera Runea sa 2:1 po setovima 7:6(4), 6(1):7, 6:3.

Više od tri sata Đoković i Rune proveli su na terenu, odigrali dva uzbudljiva seta koja su rešena posle taj-brejka, dok je odlučujući treći pripao Novaku.

Mnogo nervoze viđeno je u trećem setu. Novak je u ranoj fazi stigao do brejka i poveo sa 2:0, međutim već u narednom gemu izgubio je prednost što ga je potpuno izbacilo iz takta.

Neviđen bes koji je osećao iskalio je na reketima. Polomio je jedan, a odmah potom i drugi reket pored klupe i njegov potez ekspresno je obišao čitav svet.

Društvene mreže su zatrpane snimcima i fotografijama na kojima Novak lomi rekete, a zanimljiva fotka privukla je posebnu pažnju.

Nole nakon izliva frustracije sedi na klupi sa "zbunjenim" pogledom, a iza njegovih leđa na terenu nalaze se slomljeni reketi.

O izlivu besa na terenu Novak je otvoreno govorio na konferenciji za medije nakon meča.

"Ako neko smatra da je bilo pragmatično da se na taj način oslobodim tenzije, frustracija i oslobodim se za bolju igru u daljem toku meča, onda je ovo večeras bio dobar primer toga. I pored svega ne bih želeo da to preporučim bilo kome, pa ni sebi. Ne volim uopšte što sam to učinio, ali se to i desilo i preuzimam svu odgovornost za taj gest. I pored toga što sam nekada u prošlosti umeo da se oslobodim grča i zaigram otvorenije i dalje smatram da postoje pametniji načini da se to reši od lomljenja reketa", rekao je Novak.

Kurir sport

