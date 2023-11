"NISAM IZNENAĐEN, OVO SE DEŠAVALO I NOVAKU!" Medvedev bez dlake na jeziku progovorio o sunovratu Alkaraza

Treći teniser sveta Rus Danil Medvedev uspešno je startovao na Završnom mastersu u Torinu, pošto je u prvom kolu savladao svog sunarodnika Andreja Rubljova sa 2:0 po setovima 6:4, 6:3.

Nakon ubedljive pobede na završnom Mastersu u Torinu Danil Medvedev vodi sa 7:2 u međsobnim mečevima protiv kuma Andreja Rubljova.

Ekstremno brza podloga u dvorani Pala Alpitur svakako je pomogla trećem igraču sveta da se izvuće iz neprijatnih situacija u koje ga je doveo petoplasirani sunarodnik, ali i pored svega što je dovelo do njegovog novog poraza Rubljov ima dobro mišljenje o svojoj ulozi u ovom rivalitetu.

“Što više igram protiv njega, to se bolje osećam jer se navikavam na njegov stil igre i neprobojnost na osnovnoj liniji i sada redovno očekujem da će mi vratiti još jednu lopticu više, što uvek iziskuje veliku mentalnu snagu. Imali smo puno neizvesnih mečeva, setova i večerašnji meč potvrđuje moje mišljenje da je veoma teško da pobedite Danila ako ste među pet najboljih igrača sveta, a ako ste van te selekcije – onda najverovatnije gubite meč", kaže Rubljov.

U svojoj oceni toka meča, Medvedev se očekivano složio sa Rubljovom:

"Težak meč, naročito u prvom setu u kome su često nijanse odlučivale. Dobro sam servirao na brejk loptama, pravio manje grešaka i kad sam izdržao izazove prvog seta Andrejev nivo igre je pao u drugom. Srećan sam zbog ove pobede”, kaže Danil.

Na pitanje da li je igrač sa najviše odigranih mečeva u ovoj godini (81) i kako uspeva da ostane svež, Rus objašnjava:

"Razlog tome je što sam osvojio nekoliko turnira ili igrao finala na drugim. Nisam siguran da li sam odigrao najviše od Top 8 igrača, mislim da su Saša I Andrej ispred mene u toj statistici. Održavam formu pametnim planiranjem raznih vrsta treninga i odmora, što se moglo videti i tokom današnjeg meča", objašnjava Medvedev.

"U slučaju da igram protiv nekog ko mi je blizak, kao što je Andrej, potrebno mi je od pola sata do sat vremena pre nego što mogu da se opustim i ponovo komuniciram sa njima kao tokom običnog dana, u zavisnosti od težine meča. Nekome možda treba nešto više, kao što je Andrej, pa se često šalimo na tu temu. Da budem iskren – na terenu ne postoje prijatelji, neprijatelji – već samo igrači koje nastojim da pobedim. Ali čim se odigra poslednji poen prorade emocije, i često smo veoma saosećajni jedan prema drugome, naročito ako smo pobedili. Uvek želimo sve najbolje jedan drugome, i to se tako ponavlja godinama", iskren je Medvedev.

Iako je i dalje veoma mlad teniski šampion, možda bi Danil Medvedev jednog dana mogao da se oproba u nekoj drugoj profesiji – kao što je TV komentator? Na ovo Rus odgovara:

"Ne znam, moraću da probamo puno stvari posle teniske karijere jer bih voleo da se bavim nečim što zaista volim. Mogao bih tu da uvrstim i posao komentatora, ali nisam siguran da bi mi to prijalo, kao što mislim da mi ni posao trenera ne bi potpuno odgovarao. Ono što bih svakako želeo da probam je se bavim amaterskim auto-trkama, kao što je neki “Ferari izazov” ili slično – gde platite da biste se trkali na najboljim stazama sveta. Ipak, nikada ne bih bio profesionalac u tom sportu”, otkriva nam on.

I pored drugačijih naznaka, Medvedev nije uopšte toliko iznenađen pobedom Zvereva nad Alkarazom:

"Da ste me pitali pre dva - tri meseca, možda bih i bio, ali je tenis veoma promenljiv sport. U ovom trenutku mi se čini da, iz nekog razloga, Karlos igra sporije nego inače, da nema isti nivo samopouzdanja koji ga je krasio tokom ostatka sezone. Ovo može da se desi svakome, a dešavalo se i Novaku u mlađim danima. Pitanje je samo kada će uspeti da povrati svoj prethodni nivo igre. Iznenadilo me je da je statistika posle drugog seta prikazala da su Sašini udarci bivali po 10km brži od Karlosovih. Iako obojica nisu sjajno startovala meč, do kraja su ipak prikazali odličan tenis. Saša je pokazao da može sjajno da servira i igra, i biće veoma zanimljivo igrati protiv njega osamnaesti put", zaključuje Medvedev.

Kurir sport