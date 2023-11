UF, PRST U OKO ĐOKOVIĆU I SRBIJI OD ITALIJANA! Zar je SIner baš morao ovo da kaže? Osvojio Dejvis kup, pa pomenuo meč s Novakom...

Teniska reprezentacija Italije osvojila je Dejvis kup pobedom nad Australijom u finalu.

U meču za trofej lako je mogla da se nađe Srbija koja je doživela bolan poraz u polufinalu.

Podsetimo, od našeg tima je bila bolja Italija uprkos tome što je Miomir Kecmanović doneo Srbiji pobedu u prvom meču. Novak Đoković je imao veliku šansu da odvede svoj tim u finale, ali pri rezultatu 1:1 u setovima, nije uspeo da iskoristi tri vezane meč lopte, nakon čega je Janik Siner uspeo da dođe do jednog od najvažnijih pobeda u dosadašnjem toku karijere.

foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Italijani su potom bili bolji u dublu.

- Prvo, hteo sam samo da se zahvalim i australijskom timu i navijačima što su došli, zaista su bili dobri - rekao je Siner nakon osvajanja Dejvis kupa.

Njegov podsetnik na polufinale i meč protiv Đokovića nakon teškog poraza našoj ekipi dođe kao "prst u oko".

- Ovaj novi format je malo drugačiji jer svi moramo da dođemo na jedno mesto, nedostaje to što ne dolazi mnogo ljudi iz zemalja. Mateo (Arnaldi, reprezentativac Italije) je ovde imao mnogo tešku godinu, povrede... to što je on došao ovde mnogo je značilo. Hvala njemu i celom timu. Držimo se zajedno, evo juče smo bili na jedan poen od izbacivanja, a danas slavimo titulu. Ne mogu biti srećniji - rekao je Siner.

