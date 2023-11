NEZAPAMĆENI SKANDAL! Na stranici ATP-a osvanula zastava "Velike Albanije"! Evo šta se krije iza sramne provokacije!

Hakeri su napali Fejsbuk nalog ATP tura i na njega postavili zastave Velike Albanije.

Nalog ATP tura na Fejsbuku hakovala je grupa Albanaca koja sa tog kanala čestita rođendan Dan nezavisnosti Albanije, uz fotografije sa utakmice Srbije i Albanije koja se odigrala pre skoro decenije u Beogradu.

Tada je iznad Humske bio dron sa zastavom "Velike Albanije", a sada se u poruci koja i dalje nije obrisana navodi sledeće:

"Srećan Dan nezavisnosti, Albanijo. U ovom velikom danu, naša srca su puna ponosa dok slavimo duh slobode i ujedinjenosti. Neka zastava Velike Albanije, simbol naše bogate istorije, vijori ponosno i pokazuje snagu naše nacije", navodi se na stranici ATP tura uz zastave Albanije i tzv. Kosova.

Ova poruka već nekoliko sati stoji na nalogu ATP organizacije koja na svojim drugim nalozima na društvenim mrežama nije još obavestila navijače o ovom činu.

1 / 3 Foto: Printscreen

Podsetimo, Novak Đoković je prethodnih dana "bio trn u oku" u Albaniji zbog toga što je Dejvis kup reprezentacija Srbije na mečeve protiv Velike Britanije i Italije izlazila uz pesmu "Veseli se srpski rode", zbog čega su tražili suspenziju za najboljeg igrača sveta. Slične reakcije stigle su iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i tzv. Kosova.

Na sve to, Teniski savez tzv. Kosova je prijavio Dejvis kup reprezentaciju Srbije i Novaka Đokovića, pa je zato Tviter nalog Dejvis kupa obrisao snimak na kome srpski teniseri izlaze uz spomenutu pesmu. Bez obzira na to, kasnije nije bilo nikakvih problema oko pesme Danice Crnogorčević i na meču protiv Italije čuli smo je ponovo, iako su u regionu mnogi kritikovali zbog navodno spornih stihova - "Nek' se srpski barjak vije od Prizrena do Rumije".

Kurir sport/Mondo