Neverovatne vesti o Novaku Đokoviću i u vezi s Novakom stižu poslednjih dana, a poslednja spada pomalo u domen naučne fantastike.

Naime, faramaceutska kompanija Moderna navodno je angažovala bivšeg FBI agenta da prati šta radi Novak Đoković jer spada u grupu "visoko rizičnih slavnih ličnosti“.

U tu grupu, kako piše Njujork Post, pored Đokovića tu spadaju još i najbogatiji čovek na svetu Ilon Mask i glumac Rasel Brend.

Teniski analitičar Vuk Brajović komentarisao je ove navode s voditeljkom jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Oljom Lazarević.

- Neverovatne stvari sustišu neverovatne stvari. Prvo, Zvezda ispromašuje sve ono što je sinoć, a evo sad čujemo da Moderna uhodi Novaka Đokovića, Ilona Maska i Rasela Brenda. Pa, i verovatno i neverovatno. S obzirom na to da je Moderna bila jedan od glavnih sponzora US Opena, ne znam da li ste videli, ali njihov logo je stajao odmah pored terena, naravno periodično se menjao sa drugim logotipima velikih ili glavnih sponzora tog jednog od najvećih četiri turnira sezone - započeo je Brajović.

04:40 SVAKI NAPAD NA NJIH JE UDARAC ZA NOVAKA Teniski analitičar: Neće priznati javno, ali živimo u ERI POTPUNE KONTROLE NAD SVIM

- Pa, ljudi brane svoju investiciju, šta možemo da kažemo. Naravno, to je izuzetno prljavo, skoro za nepoverovati i za svaku osudu. Zanimljivo je da je opet ova informacija procurila nekim, da kažemo, back-channelima, odnosno nekim neformalnim digitalnim kanalima komunikacije. I ne čudi nas zaista to da u ovoj eri, u kojoj je ta jedna sveopšta kontrola nad svim i svačim. Naravno, niko vam to neće zvanično potvrditi, neće se oglasiti tim povodom - dodao je Brajović.

Još jedan skandal je juče potresao teniski svet. Hakeri su napali Facebook nalog ATP Tura i na njega postavili zastavu Velike Albanije. U toj objavi je takođe čestitan i dan nezavisnosti Albanije uz fotografije sa utakmice Srbije i Albanije, koja se odigrala pre skoro deceniju u Beogradu.

- Pa prilično retko da se hakuje sajt ATP-a, ali sad pretpostavljamo da je jedan od mogućih razloga i ono što se dešavalo oko srpske navijačke pesme u Malagi. Ono što je tu važno razlučiti je da je organizacija Dejvis kupa i organizacija ATP Tura potpuno drugačija, odnosno da se radi o dva različita teniska tela. Tako da je moguće da su hakeri pobrkali lončiće i udarili tamo gde možda nisu želeli, ali opet, oni verovatno smatraju da je svaki udarac na ATP gde je Novak apsolutni rekorder u toliko puno kategorija možda i neka vrsta udarca na Novaka Đokovića - zaključio je Brajović.

Kurir.rs/M. R.

