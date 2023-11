"Đoković je rekao da je spreman da osvoji četiri Grend slema i zlato na Olimpijskim igrama, ali mi smo tu da ga zaustavimo", poručio je trenutno najbolji španski teniser Karlos Alkaraz.

Da li ćemo i sledeće godine gledati dominaciju Novaka Đokovića ili je na redu smena generacija, voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Olja Lazarević pitala je teniskog analitičara Vuka Brajovića.

- Novak je već treću generaciju izazivača uspeo da neutrališe u tom smislu. Na najvećim turnirima je zaista osvojio veliki, veliki broj trofeja. Evo, 401. nedelja na mestu broj 1. Sve to dovoljno čvrsto, da kažemo, svedoči o njegovoj izuzetnosti u tenisu. I on je sam rekao da će sledeće godine videti veliki izazov od Sinera, od Alkaraza, tu su takođe sjajni igrači Medvedev, Zverev, Hurkač - rekao je Brajović.

Kaže da će sledeća godina biti neizvesna kad su u pitanju najvažnija takmičenja, ali da se favorit ističe.

03:41 ĐOKOVIĆ NEUTRALISAO I TREĆU GENERACIJU IZAZIVAČA Teniski analitičar: Favorit i u 2024, u Australiji će imati REMETILAČKI FAKTOR

- Apsolutno će biti neizvesno kako će izgledati završnice brojnih velikih turnira, ali po svemu viđenom, upravo onaj mali jezičak, mali tas na vagi, ono što čini tu bitnu razliku, to se nekako vezivalo za Novaka u završnici tih najvećih turnira. A to je pre svega mentalna stabilnost, jedna šampionska aura, znanje i iskustvo šta treba igrati u odlučujućim trenucima. Tu je Novak pokazao da je do sada neprikosnoven, fantastičan u taj-brejkovima, najveći broj pobeda protiv igrača iz top 10 selekcije, sve to govori dovoljno u prilog tome da je Novak i dalje jedan od najvećih favorita, ako nije najveći, za osvajanje najvećih trofeja iz sledeće godine - dodao je Brajović.

Na kraju je prokomentarisao povratak Rafaela Nadala na teren, najavljen za početak sledeće godine.

foto: Thomas Reiner - ThomasReiner.pro / imago sportfotodienst / Profimedia

- Lepo je videti Nadala opet na teniskom terenu. Mislim da je on 635. na ATP listi, što znači da će u žreb ulaziti kao jedan veliki faktor iznenađenja ili remetilački faktor, s obzirom na to da će igrati protiv nekih od nosilaca turnira. On ima zaštićen renking, on će imati jednu vrstu beneficije kroz žrebanje, ali će i dalje biti veoma opasan u tim ranim kolima. Njegov prvi turnir bi trebao da bude u Adelejdu, posle toga se očekuje Australijan open. Setićemo se prošle godine gde je on učestvovao na tom turniru, jedva prošao prvo kolo i u drugom kolu bio eliminisan. Tako da ne bih ja previše govorio o Nadalu pre nego što ga vidimo zaista na terenu.

Kurir.rs/M. R.

