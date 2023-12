Kako prenose mediji, organizatori Dejvis kupa su "iz praktičnih razloga” dali specijalnu pozivnicu Britancima za sledeći finalni turnir, a ne Srbiji, a taj "praktičan razlog” je činjenica da mnogo britanskih penzionera živi u Andaluziji, gde se nalazi grad Malaga.

Kako su finansijski razlozi nadigrali sportske, voditeljka i urednica jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Snežana Petrović pitala je stalnog saradnika WMG i teniskog stručnjaka Vuka Brajovića.

- Pa evo, znači pogodili smo, Kurir je pogodio, šta bi mogao da bude glavni razlog za ovu odluku. Evo, kao prilog tome, spomenuću činjenicu da se upravo igra "Next-gen" finale, u Saudijskoj Arabiji, a Džeda je do pre dve sezone bila na meti kritika i ATP i WTA i svih međunarodnih tela svetskog tenisa, koji su redovno Saudijsku Arabiju stavljale na stub srama vezano za razne, da kažemo eto, političke i društvene norme koje tamo važe - rekao je Brajović i pojasnio kako je došlo do zaokreta.

01:44 PLJUVALI SU IH, A KAD SU PARE PROGOVORILE, A ONI UĆUTALI Brajović otkrio šta stoji iza sramne odluke Dejvis kupa na štetu Srbije

- Ali, kad su ušle velike pare, oni su se ućutali, pare su progovorile, i evo, održava se ovaj veliki turnir, čak se planira i održavanje prvog Mastersa sezone u Saudijskoj Arabiji. Tamo će i dame igrati, tako da to licemerje uopšte ne čudi. ITF i brojne druge teniske organizacije dosta su propatile tokom korone, i sada se traže načini da se nadoknade gubici iz tog perioda. S obzirom na to da su se oni odlučili za jedan vrlo avanturistički pristup organizaciji Dejvis kuupa, gde su ukinuti mečevi domaćinstva i gostovanja, već se sve održava u nekoliko svetskih metropola, odluka da se Britanija uvrsti među primaoce posebnih pozivnica, uz, naravno, domaćine Španiju, od početka imala jedan ekonomski prizvuk, a sada je to i potvrđeno.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs/M. R.

Bonus video:

03:41 ĐOKOVIĆ NEUTRALISAO I TREĆU GENERACIJU IZAZIVAČA Teniski analitičar: Favorit i u 2024, u Australiji će imati REMETILAČKI FAKTOR