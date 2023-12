HAMAD MEĐEDOVIĆ OTVORIO DUŠU POSLE VELIKOG USPEHA: "Novak Đoković je VEĆI ČOVEK nego teniser"

Hamad Međedović na kraju ove sezone uspeo je da iskoči u prvi plan u teniskom svetu i to pošto je osvojio titulu na "Next gen" završnom turniru.

Međedović je na taj način postao najbolji mladi teniser planete, a sada je odlučio da se oglasi saopštenjem u kom se dotakao svog uspeha i dosadašnjeg toka karijere.

Njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

- Nakon ovog velikog uspeha želim svima vama koji ste me na bilo koji način podržavali i bodrili da se od srca zahvalim. Iako većina vas nije mogla biti na tribinama, ipak ona topla ljudska briga i podrška dođe do svakoga i to kada je najpotrebnija. Ta energija koja dolazi pomaže i na terenu gde nije dovoljna samo fizička spremnost već i ona unutrašnja, za kojom svako od nas traga. Vaša energija je došla do mene u najpotrebnijem trenutku.

- Iako je uvek rizik pobrojati sve ljude i institucije koje su od mog početka bili tu kao podrška, kao pomoć i oslonac, koji su mi dali neprocenjive savete, kako one sportske tako i one, možda i važnije - ljudske, želim posebnu zahvalnost uputiti mojim roditeljima, svojim sestrama, i mome bratu Ecu, kao i mnogobrojnoj široj porodici.

- Neizmernu zahvalanost i poštovanje upućejm svom prvom treneru Edisu, velikom čoveku i treneru Boći, mome teniskom uzoru Novaku Đokoviću koji je veći čovek nego teniser, a onda možete zamisliti kakva je to gromada od čoveka kada je prvi reket sveta, mom sadašnjem timu sa kojim radim na čelu sa Viktorom Troickim čija mi saradnja dosta znači, a ujedno smo ostvarili i najbolje rezultate.

- Zahvalnost upućujem Teniskom savezu Srbije, Ministarstvu sporta Republike Srbije, gradskoj upravi Grada Novog Pazara kao i svim institucijama, privrednicima, dobrim ljudima koji su bili tu kada je bilo potrebno.

- Naravno, svaki sportski uspeh, pa tako i moj, utemeljen je na upornim, iscrpljujućim treninzima i ličnom odricanju, neizbežan je i talenat ili Božiji dar kako ga osećam, a neophodna je i sportska sreća, koja je ovaj put bila na mojoj strani.

- Svoju radost, sreću i uspeh delim sa svojim sugrađanima u Novom Pazaru, gde je moja duša, ali i u širokom krugu prijatelja, komšija i divnih ljudi koji su me prihvatili u Beogradu.

- Uspesi i radosti traju kratko, tako da odmah po povratku u Srbiju već su isplanirane nove pripreme i treninzi, pa nisam u prilici odgovoriti mnogobrojnim pozivima i željenim proslavama.

- Hvala svima i nadam se da ću čim pre biti u prilici podeliti svoju radost sa dragim ljudima i sugrađanima kako u Beogradu, tako i u svom rodnom Novom Pazaru - naveo je Međedović u saopštenju.

