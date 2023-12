Novak Đoković je neiscrpna inspiracija svima za pobede, istrajnost, stav. Ali i trn u oku mnogima upravo zbog toga, a izgleda najviše bivšoj australijskoj teniserki Rene Stabs, koja ima neverovatno objašnjenje zašto je Novak najbolji.

Ona smatra da je to jer se nije vakcinisao, pa je mogao da odmara jer su mu bili zabranjeni određeni turniri.

Teniski stručnjak Vuk Brajović dao je komentar na ove tvrdnje bivše australijske teniserke.

02:00 NOVAK SE BORI ZA PRAVA IGRAČA, IMA STAV U MONOTONIJI JEDNOUMLJA Opovrgnute žestoke izjave Rene Stabs prema svetskom broju jedan!

- Komentar je da nemamo komentar, smatram da Stabs ponekad izjavama i samu sebe iznenadi. Ona nije tikva bez korena, osvajačica je vise gren slemova u konkurenciji dubla i u miksu. Ono što ona kaže, a ima značajni medijski megafon, a šta je tu značajno ona rekla? Istina je da je Novak bio prisiljen da izostavi nekoliko turnira zbog zahteva da se vakciniše, ali to je bila viša sila, nego bilo šta drugo. On ima 36 godina, logično je da raspoređuje svoju snagu tokom sezone. Ništa novo nije rečeno, a da je to razlog za osvojena 24 gren slema, mislim da je apsurdno.

- Tek ćemo videti ko je Novak Đoković kada završi karijeru, a tokom nje, on se odvažio da se na najvećoj sceni bori za prava igrača, da ustane protiv raznih nepravdi, ima svoj glas u monotoniji jednoumlja koja se diktira.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs / L. Majer

Bonus video:

03:20 ĐOKOVIĆ NA KORAK DO NAJVEĆEG IGRAČA U ISTORIJI TENISA! Analitičar: Uprkos povredi juče je demonstrirao TOTALNI TENIS