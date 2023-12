"PISALA SAM TEKST ZA HIMNU ĐOKOVIĆEVE FONDACIJE" Mari o Jeleni i Novaku: Nisu zaboravili da se igraju, sačuvali su dete u sebi

Pevačica Mari Mari ne pojavljuje se često u medijima, ali kaže da sa decom radi redovno, da ima radionicu i da je srećna zbog toga.

Ovog puta, nešto vremena ispred kamera, odvojila je za "Puls Srbije" u koji ju je ugostio voditelj Ivan Gajić.

Između ostalog, ona je radila himnu za fondaciju Novaka Đokovića:

- To je bila jedna divna saradnja, a fondacija je tražila da napišem tekst na muziku koja je ustvari napisala Novakova i Jelenina prijateljica, koja je iz Amerike. Njena majka je pevala prateće vokale svetskim zvezdama, a ta devojčica je divnu muziku i tekst napisala, a onda sam morala da uradim prepev tog teksta, faktički je to bio čitav tekst, dodala motoričke momente u tekst. To smo izveli u Brzeću, trebalo je da se izvede na dočeku Novaka, ali nismo uspeli da se organizujemo.

Potom je rekla da su Novak i Jelena i te kako uživali u stvaranju pomenutog projekta:

- Dolazili su na radionice muzičke koje sam držala, vajali smo, uživali zajedno, to su ljudi koji nisu zaboravili da se igraju, baš kao ja. Ko uspe da sačuva to dete u sebi, njemu će život biti pesma. Deca ga obožavaju, Novak je mila duša koja zaista pleni i srećni smo što ga imamo.

