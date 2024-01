SRBI SJAJNO STARTOVALI U MELBURNU, A NISU JOŠ SVI IGRALI: Ko se pridružuje Noletu i Miši? Sutra nas očekuju zanimljivi mečevi!

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Mečevi Lajovića, Đerea i Krunić na programu kvalitetom bogatog trećeg dana Australijan Opena...

Dobro je počelo za srpsku tenisku delegaciju u Melburnu, a činjenica da su i Đoković i Kecmanović izvojevali pobede kroz veoma teške mečeve protiv posebno motivisanih i razigranih protivnika (Prižmić, Vatanuki) je možda i neočekivana “dodatna vrednost” na ove trijumfe. Iako to igračima formata Novaka i Miše po mnogima nije potrebno, nikada nije suvišno videti signal upozorenja da je svaki meč na Grend Slemu izuzetno izazovan i zahtevan – pa su sva očekivanja da će Popirin i 24. nosilac Štruf biti tematski najozbiljnije shvaćeni od strane njih i pripadajućih stručnih timova.

foto: WILLIAM WEST / AFP / Profimedia

Priliku da im se sutra pridruže u drugom kolu imaju Laslo Đere u meču protiv primaoca posebne pozivnice turnira Francuza Kazoa, Dušan Lajović protiv najčešće čelendžer igrača Zepierija – ali i Aleksandra Krunić koja se na turneju vraća posle teške povrede ukrštenih ligamenata kolena u meču protiv Francuskinje Klare Burel. Da Laslu neće biti nimalo lako svedoči statistika od 5 dobijenih od isto toliko odigranih mečeva Kazoa u 2024. prilikom osvajanja čelendžera u Noumei, dok se naš as “okliznuo” već u prvom kolu Hong Konga protiv izuzetno motivisanog domaćina Šenga (2-1). I pored toga, Đere je na poslednjem Grend Slemu prošle sezone bio jedan od najboljih igrača (eliminisan posle vođstva od 2-0 od pobednika Đokovića), pa se nadamo da će deo te “magije” biti prisutan i sutra protiv mladog izazivača u njihovom prvom međusobnom meču, koga bi trebalo potisnuti iz terenima jakim i preciznim servisima i prodornim udarcima sa osnovne linije, ali ga činiti nestabilnim od dobrih riterna i nadalje u razmenama, što bi dovodilo do grešaka koje su karakteristične za tenisere tog nivoa iskustva.

foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pedeset i drugi igrač ATP liste Dušan Lajović prvi put u karijeri “ide”na Đulija Zepierija (134. na svetu) na turniru gde je upravo plasman u glavni žreb italijanov najbolji rezultat do sada. Za razliku od njega, popularni “Duci” je 2021. došao do 4. kola turnira uz brojna prethodna učešća, pa se nadamo da će drugo kolo Adelejda (pobedio Kokinakisa, izgubio od osvajača turnira Lehečke 2-1) za Lajovića biti bolja priprema nego što je za Zepierija bio niz pobeda u kvalifikacijama protiv Kuevasa, Džumhura i Rišara. Reklo bi se da će i ovoga puta za Lajovićev uspeh biti presudno stanje servisa, jer je njegova igra kroz godine postajala sve više zasnovana na onome što se iz njega proizvede – kao i od riterna, koji je umeo često da varira tokom dužih mečeva. Zepieri ume da se “unese” u greške, iako po dobrom danu ume da nadmaši sebe snažnim stilom igre iz svih udaraca i uglova, što bi trebalo osujetiti što ranije u meču i setovima. U oba meča naši asovi slove za (velike) favorite, ali je nemali broj puta najveći izazov obojici bivao da kroz igru to opravdaju i dokažu prvo sebi – a zatim i protivicima.

foto: EPA/CAROLINE BLUMBERG

Nekada 39. Igračica sveta, Aleksandra Krunić se vraća u Melburn kroz zaštićeni rang (sada 687.) u meču protiv mlade Francuskinje Burel, koja se trenutno nalazi na najvišem mestu u svojoj karijeri (51). Jedini meč koji je Aleks odigrala u 2024. bio je poraz u Brizbejnu (7-5 6-0) protiv Olivije Gadecki, dok je Burel zabeležila skor od 2-2 (pobede nad Sonmez i Kalininom, porazi od Azarenke u Brizbejnu i Navaro u Hobartu) pa se i iz toga naslućuje da će povratak u formu Krunićeve - uz radost zbog oporavka posle povrede - biti nešto duži nego što bismo želeli. Da li će na “iskustvo” poput Azarenke naša igračica uspeti da savlada svoju sutrašnju protivnicu pratićemo u meču na terenu 5 negde od 6 sati ujutru po našem vremenu.

foto: Profimedia

Ostali hitovi programa trećeg dana takmičenja na 112. Izdanju Australijan Opena su mečevi prve igračice sveta Ige Švjontek (najbolji plasman ovde tek ¼ finale) protiv bivše šampionke Sofije Kenin iz SAD na “Lejveru”, 8. nosioca Runea protiv Japanca Nišioke (pobednik možda na Đerea), bivše osvajačice Vimbldona Ribakine i Karoline Pliškove i vremeplov-meč Gaskea i Alkaraza. Na Margaret Kortu ćemo pratiti “sudar pancera” Kepfera i Zvereva, “komšijski duel” pete nositeljke Pegule (SAD) protiv kvalifikantkinje Marino iz Kanade, 11. nosioca Ruda protiv Vinjolasa i 18. Azarenke protiv Italijanke Đorđi – u kojima su nositelji veliki favorite. U Džon Kejn Areni će se susreti Dimitrov i Fučovič, Ofner i Kokinakis i dve hrvatske igračice pod različitim zastavama – Martić i Tomljanović, uz velike šanse za pobedu koje se pripisuju Bugarinu, Australijancu i Martićevoj.

U akciji će (pored ostalih) ponovo biti i nekadašnja osvajačica Ju Es Opena Ema Radukanu, Anđelik Kerber, Britanac Evans, pobednica Adelejda Ostapenko, 11. nosilac Nori (mogući naredni protivnik Lajovića) i 14. nosioci Tomi Pol i Darija Kasatkina – pa će, uz prve mečeve dubla – očekivanih 80-tak hiljada posetilaca mečeva uživo i milioni koji će ih pratiti na TV-u sigurno imati “pune oči” njima voljenog sporta!

