CEO SVET ČEKA NOVAKOV DOKUMENTARAC! Đoković se oglasio i otkrio zbog čega film još uvek NIJE IZAŠAO: "Desile su se neke stvari..."

Specijalni izveštač iz Melburna: Vuk Brajović

Još jedna velika pobeda Novaka Đokovića u Melburnu, 700-ta na tvrdim podlogama ATP turneje, obeležena je od strane više vodećih medijskih platformi.

Meč protiv Frica koji za Novaka nije bio prijatan ipak je doneo još jedan impozantan istorijski uspeh našem asu.

foto: Ciro De Luca / Zuma Press / Profimedia

Tim povodom smo ga upitali šta bi želeo da bude njegovo najvažnije nasleđe u tenisu? U intevjuu za “60 minutes” spominjani su rekordi, PTPA, da želi da ga pamte kao čoveka koji je pomagao drugim igračima… Da li bi voleo da ga pamte i kao čoveka koji je podigao profesionalizam u tenisu na viši nivo?

“Verovatno da, i u tom smislu bih istakao važnost mentalne snage, način pristupa pripremi, treninzima i oporavku. Važnost tog segmenta koji nije samo zdravstveni, već i emotivni, psihički – da ga nazovemo “velnes”, holistički. Ljudi koji me prate o tome ljudi puno pričaju, žele da znaju koje su moje tajne oporavka, dugovečnosti, mentalnih sposobnosti da igram najbolje kada je najpotrebnije”, odgovara Novak, i prenosi nam kako bi želeo da nadalje komunicira po tim temama od posebne važnosti:

“Ja sam malo rezervisan po pitanju deljenja informacija, mojih stavova i mišljenja po nekim stvarima i temama jer nameravam da to učinim na način koji ja želim – kroz knjigu, dokumentarac i razne platforme koje ćemo aktivirati u narednom periodu. Na taj način ću ispričati više o tome uz više konteksta, i nadam se da će to da ostavi trag u mom legatu, barem sudeći po tome što već postoji veliko interesovanje I radoznalost. Mislim da će to biti dobro primljeno širom sveta jer ljude interesuje koji su to protokoli, programi, pristupi, razmišljanja i rutine koji taj proces čine posebnim i primenljivim i na njihovom primeru. Svako će iz toga moći da uzme nešto što njemu ili njoj odgovara. Smatram da postoji veliko interesovanje za taj sadržaj, I ja sam iskreno radostan i uzbuđen da sve to podelim sa svetom, ali na sebi svojstven način i bez pritisaka da se to uradi što pre, već temeljito i metodično”, najavljuje ove važne vesti Novak.

foto: AP Andy Wong

U tom smislu Novaka podsećamo na više puta najavljeni dokumentarac i pitamo ga zbog čega još uvek nije objavljen?

“Dobro se sećam da smo više puta pričali o tome, i verujte mi da je mi je izuzetno krivo što se to još uvek nije desilo. Trebao je da izađe pre dve godine, ali su se u međuvremenu desile neke stvari o kojima, zbog njihove poverljive prirode, ne mogu više da kažem. Ticale su se ugovora sa raznim stranama na temu odluke na kojoj platformi bi taj dokumentarac trebao da bude emitovan, vlasničkih prava i tome slično, pa je tu došlo do nekih komplikacija. Napominjem da se činjenica da dokumentarac još nije izašao ne vezuje za njegov sadržaj, već iz formalnih i poslovnih razloga za koje se nadam da će uskoro biti rešeni”, kaže Đoković.

Kurir sport

00:30 Australijan open, Novak Đoković, navijači, Melburn, tenis