"PROMENIO JE MENADŽERA, A ONDA URADIO NEŠTO ŠTO NIKADA NIJE" Amerikanci analizirali neuspeh Đokovića: Bilo je ČUDNO gledati ga!

Proslavljeni američki teniser Endi Rodik i poznati novinar Džon Verthajm analizirali su razloge eliminacije Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena.

Prvi put u karijeri desetostruki šampion Otvorenog prvenstva Australije doživeo je neuspeh u polufinalu. Novak je delovao neprepoznatljivo na terenu, Siner je dominirao čitav meč i na kraju prekinuo Noletov čudesni niz od 33. vezana trijumfa u Melburn parku.

Neočekivan poraz Srbina danima je tema broj jedan u teniskoj javnosti. Svi se pitaju šta je pravi razlog očajne partije srpskog asa u polufinalu njegovog omiljenog Grend slema.

Odgovor su pokušali da daju slavni američki teniser Endi Rodik i poznati teniski novinar Džon Verthajm.

Rodik smatra da je promena rutine pred nastup u Melburnu negativno uticala na Novaka.

"Ne treba mu sigurno naše mišljenje o njegovom rasporedu, ali završiti tako kasno sezonu, igrajući Dejvis kup i pojavivši se tako rano u Australiji, što nikada nije pre uradio, da je bio dve-tri nedelje pre Australijan opena... Ne znam, da li se možda preispituje zbog toga? Ja nisam pobedio 10 puta kao on, ali da jesam - ne bih uradio jednu stvar drugačije od prethodnih puta, jeo bih čak i istu hranu", rekao je Endi Rodik.

Zanimljivo, Džon Verthajm je dodao da je na Novaka možda uticala i "promena menadžera", jer je sada sa njim u timu Amerikanac Mark Maden.

foto: AP Louise Delmotte

Rodik ističe da je sada pred Đokovićem "mentalna gimnastika" jer je jasno da će godine jednog trenutka postati faktor, a da je stigla nova generacija koja može da ga sruši - i koja ga je naterala da posle dugo vremena mora da se "vraća" u Indijan Velsu i Majamiju, gde godinama nije igrao (najviše zbog zabrane američkih vlasti).

I to će biti potpuno drugačije za njega, pošto je navikao da posle osvajanja Australijan opena mirnije ulazi u sezonu, dok su mu sada u Americi potrebni bodovi da bi zadržao prvo mesto na ATP listi. Daleko manje zbog rekorda, mnogo više zbog toga što u teoriji prvo mesto donosi lakši raspored na turnirima, što nikako nije zanemarljiv faktor kada ste veteran i želite da se "sačuvate" u prvim rundama.

"Što se tiče Novaka, bilo je čudno videti ga da traži energiju za polufinale. U prva dva seta je to tražio, nije bilo prave motivacije, energije, uvek nađe nekog da se svađa s njim i to bude njegovo oruđe... Ali, svi smo bili tu, u takvoj situaciji - doduše Novak manje od nas jer radimo podkaste iz garaže - njegova snaga da se motiviše je supermoć. Možda se nekome to ne sviđa što se svađa, ali ne možemo da osporimo rezultate. Vidite sada neke mečeve kada traži motivaciju, kao protiv Medvedeva kad je na US Openu publika navijala za njega, to je bilo čudno, pa je izgubio, a sada i ovaj meč sa Sinerom u kome je tražio motivaciju za nešto što je postalo teško za njega", zaključio je slavni američki teniser.

Kurir sport/J.M/Mondo