NOVAK I ANA POCRVENELI ZBOG BEZOBRAZNOG PITANJA VODITELJA! Više nisu išli u emisije zajedno, a njihov odnos vremenom je IZBLEDEO

Novak Đoković i Ana Ivanović znaju se još od malih nogu, zajedno su trenirali u TK Partizan, predstavljali su Srbiju i donosili su nam velike uspehe, a njihovi karijerni putevi su po mnogo čemu bili slični.

Zato se čak dešavalo da zajedno gostuju u emisijama, a poslednji put da se to desilo bilo je sada već davne 2013. godine, kada su Ana i Novak nastupali u Madridu, na turniru koji se igra i u muškoj i u ženskoj konkurenciji.

Prihvatili su poziv španskog voditelja Pabla Motosa koji je u potrazi za ekskluzivom čak zloupotrebio njihovo poverenje. Štaviše, oboje su bili više nego dobro raspoloženi, zajedno su izašli iz automobila koji je bio u studiju, opušteno su ćaskali, a onda ih je dočekalo neprijatno, čak i uvredljivo pitanje.

"U Španiji, kada dečak i devojčica zajedno igraju tenis, to znači da se dečaku sviđa devojčica. Jeste znali za to?", pitao je voditelj Novaka i Anu nakon što su pričali o tome da su se kao deca stalno igrali tenis, a dok je srpskoj teniserki u "slušalicu" stizao prevod sa španskog, našem asu je bilo jasno šta to "potencira".

Prvo se nasmejao, a zatim skrenuo pogled i bilo je jasno da je oboma neugodno zbog toga, pa je Đoković samo rekao: "Sledeće pitanje, molim vas".

Srećom, voditelj se više nije vraćao na ovu temu, pošto su oboje u tom trenutku bili u srećnim vezama. Štaviše, Novak se oženio sledećeg leta sa dugogodišnjom devojkom Jelenom Ristić, sa kojom danas ima dvoje dece, dok je upravo te godine Ana Ivanović uplovila u vezu sa fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom i njih dvoje su u braku od 2016.

U međuvremenu, utisak je da je odnos Ane Ivanović i Novaka Đokovića "utihnuo", a medijima je posebno bilo intrigantno što nisu bili jedno drugom na venčanju. Navodni razlog za njihovo "udaljavanje" bio je raskid Ane Ivanović i Novakovog dobrog prijatelja Marka Stilitana, sa kojim je upravo i upoznao svoju prijateljicu. Ipak, nešto nije "kliknulo" između njih dvoje, pa se spekulisalo da od tog prekida nisu više u sjajnim odnosima kao nekada.

Njih dvoje inače nikada nisu javno govorili na ovu temu, ali čak i da se ne druže kao ranije - međusobno poštovanje je ostalo. Tako svaki put kada Ana Ivanović govorio o Đokoviću, to bude odmereno:

"Zajedno smo odrasli u Srbiji, otprilike u isto vreme počeli smo da treniramo tenis. Imali smo desetak godina i nastupali na malim turnirima u našoj zemlji. Kasnije smo postali vrlo bliski prijatelji. S godinama on je imao svoj put, a ja svoj. Ono što je Novak postigao zaista je neverovatno. Vreme je na njegovoj strani i sigurna sam da bi mogao da završi karijeru sa najviše osvojenih grend slem titula", rekla je Ana u jednom ranijem intervjuu za "Eurosport".

Podsetimo, Ana Ivanović i Novak Đoković su isto godište, ali je naša teniserka karijeru završila još 2016. godine, iscrpljena zbog pritiska i povreda. Danas je preduzetnica, a sa Švajnštajgerom ima troje dece.

