SRBI, CENITE NOVAKA ĐOKOVIĆA ONAKO KAKO ARGENTINCI CENE MARADONU I MESIJA: Legendarni stručnjak ima dobar savet za naš narod!

Srbi Novaka Đokovića treba da doživljavaju na isti način, kao što Argentinci tretiraju Dijega Maradonu ili Lea Mesija, kaže za Kurir Nikola Pilić, poznati teniski stručnjak.

foto: Starsport

Novak Đoković nije uspeo da osvoji 11. titulu na grend slem turniru u Melburnu.

- Jednostavno, Novak nije igrao dobro u Australiji. To je valjda prvi put u poslednjih nekoliko godina da nije igrao kako treba. Videlo se to u prvom i drugom kolu, posebno u meču protiv Popirina, kada je momak ruskog prezimena ima nekoliko set lopti - rekao je za Kurir Nikola Pilić i nastavio:

- U prva dva seta protiv Janika Sinera imao je Novak veliki broj grešaka. Problem su mu očigledno bile loptice koje nije mogao da kontroliše. I zato je Siner bio tako ubedljiv. To je po meni jedan od galvnih razloga zašto je Novak izgubio polufinale.

foto: AP Louise Delmotte

Nastavio je Niki Pilić dalje da analizira igru Novaka Đokovića na ovogodišnjem Australijen openu.

- Nije moglo biti gore za Novaka, ali dobro... Njemu je teren "Rod Lejver" kao dnevna soba, jer je tu slavio deset puta. I zato sam bio iznenađen njegovom lošom igrom. Pratio sam Novaka u duelu protiv onog malog iz Hrvatske, Prižmića. Mali jeste bio dobar, ali nije u tom meču bilo pitanje igre malog, već Novaka. Jedan profesionalni teniser, bez obzira da li je to Novak, nije veš mašina, da ga "uključite na 60" i mislite da će to ići bez problema. Znate, Novak je sve nas razmazio. Mi mislimo da će Novak pobediti čim stane na teren. U sportu nije tako.

Nikola Pilić argumentuje svoje stavove.

- Napravio je Novak čuda u ovih poslednjih 15 godina. I to u konkurenciji koja je bila najveća u poslednjih 100 godina. Federer, Nadal, Mari... Plus Novak. Njih četvorica su sve osvojili... Vidite, Novak gazi 411. nedelju na vrhu ATP liste, a biće i 412. možda i više. To je rekord za sva vremena! Uz 14 titula koje je Rafa Nadal osvojio na Rolan Garosu, Novakovih 411. na vrhu ATP listi je nešto što se neće ponoviti.

foto: EPA/Helmut Fohringer

Novak Đoković po Nikoli Piliću još nije rekao poslednju reč, kada je tenis u pitanju.

- Setite se, kada je Novak imao problema sa rukom... Vratio se. Nije Novak zaboravio da igra tenis. Čeka ga Rolan Garos, pre toga Rim gde je slavio prošle godine. Većina novinara ne zna kako je igrati na US openu, gde vlažnost vazduha nije normalna 50 odsto. A, Novak osvoji taj grend slem sa 36 godina. Ja bih samo želeo da Srbi cene Novaka isto onako kako Argentinci cene Maradonu i Mesija. Imidž koji je on napravio za Srbe i Srbiju... To je čudo! Svi znamo šta su pisali o Srbima i Srbiji pre nekoliko decenija. Novak nije samo ambasador sporta, već i osoba sa harizmom, personalitijem, koji ume da se našali, da priča o ozbiljnim temamam... Činjenica je daga ne vole mejnstrim mediji, ali to je druga stvar. Znamo svi kako to ide. Ne samo u sportu, već i u politici. Sve brojke su na strani Novaka. Sve. Zato je Đoković najbolji teniser svih vremena.

foto: Virginie Bouyer / Panoramic / Profimedia

Objasnio je Nikola Pilić i šta misli o konkurenciji, o mladim teniserima koji dolaze.

- Dobrio su, veoma su dobri. Janik Siner i Karlos Alkaraz su momci koji posle ove Novakove generacije preuzimaju primat u svetskom tenisu. Njih dvojica će biti oni koji će se u budućnosti boriti za trofeje. Vidite, Siner i Alkaraz podigli su svoju igru, dok su Novak i Nadal spustili letvicu. Ali ova dvojica mladih još nisu dostigli taj nivo koji su nekada imali Novak i Nadal. Ne verujem da će se Nadal vratiti... Ozbiljnu povredu ima. Sa druge strane, ako Novak bude igrao u šestoj brzini, kako zna i ume, mislim da je najbolji, da mu niko neće ništa moći. Opet, koliko dugo će to da traje i da li je moguće, ne znam - zaključio je Nikola Pilić.

Kurir sport/A. Radonić

