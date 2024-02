ĐOKOVIĆ SVE BLIŽI NESTVARNOM PODUHVATU! Alkaraz diše za vratom, preti, ali... Novak PRED ISTORIJOM!

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, započeo je 412. nedelju na čelu ATP liste i tako dodatno popravio rekord koji odavno drži.

Novak je posle ispadanja u polufinalu Australijan opena sebi priredio duži odmor, ali kako nije bilo većih turnira, zadržao je prvo mesto sa 9.855 bodova, 600 više od Karlosa Alkaraza.

Španac, koji ne krije da želi da skine Đokovića sa trona i obori svaki njegov rekord, do početka aprila će braniti 1.190 bodova, pa iako ozbiljno preti, Srbin ima olakšavajuću okolnost jer on do istog perioda ima da brani samo 180 bodova.

Trećeplasiranog Danila Medvedeva čeka težak zadatak pošto brani 2.850 bodova, dok sa četvrtog mesta vreba Janik Siner koji će braniti 1.510 bodova.

Zanimljiv je podatak i zvuči neverovatno da su Novaku potrebne još četiri nedelje kako bi kompletirao punih osam godina na prvom mestu.

Podsetimo, rekorder po broju nedelja na prvom mestu i trenutno drugoplasirani na večnoj listi je Rodžer Federer koji je lider na ATP listi 310. nedelja, što govori o Đokovićevoj dominaciji.

ATP lista:

Novak Đoković (Srbija) 9.855 Karlos Alkaraz (Španija) 9.255 Danil Medvedev (Rusija) 8.765 Janik Siner (Italija) 8.070 Andrej Rubljov (Rusija) 5.050 Aleksander Zverev (Nemačka) 5.030 Holger Rune (Danska) 3.695 Hubert Hurkač (Poljska) 3.595 Tejlor Fric (SAD) 3.150 Stefanos Cicipas (Grčka) 3.025

35. Laslo Đere 1.205

50. Miomir Kecmanović 940

62. Dušan LajoviĆ 862

108. Hamad Međedović 577

